﻿ Народный репортёр. Дорога на Нокина становится уже

Улицу Нокина ремонтируют. Дорога стала узкой. Ставят бордюры. Теперь обочины не будет. А если сломается машина? Что там будет твориться? А можно было фонари поставить дальше и получились бы три полосы в одну сторону и три в другую.

Место: г. Актобе, ул. Нокина.

Дата: июль 2017 года.

Автор: анонимная публикация.

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