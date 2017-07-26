﻿ Народный репортёр. ​Изверги задушили котёнка

На улице Есет батыра был обнаружен задушенный котенок. Кто эти люди? Как так можно издеваться над животными?!

Место: ул. Есет батыра, 154.

Дата: 18 июля 2017 года.

Автор: Татьяна Кистанова.

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