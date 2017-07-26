﻿ ​Народный репортёр. Не стойте под сухим тополем

Во дворе дома 114 по улице Есет батыра рухнул огромный тополь, засохший несколько лет назад. Рухнул прямо на площадку, где играют дети. Рядом стоит такой же сухой тополь, он еще выше. И никто не знает в какой момент он «уйдет на покой».

Место: ул. Есет батыра, 114.

Дата: июль 2017 года.

Автор: Alexander Legeza.

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