﻿ Народный репортёр. ​Добавьте «с» на вывеску!

Это кафе называется «Смак». Но так как буква «с» упала, то оно стало… «Маком».

Место: пр. Абулхаир хана, 4.

Дата: 24 июля 2017 г.

Автор: Шолпан.

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