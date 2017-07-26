﻿ Что означает бренд Актюбинской области

На фото: Эксперты пояснили: бренд должен быть минималистичен – одна-две линии, и все. || Фото В.ЗОБЕНКО

В облакимате журналистам показали логотип Актюбинской области. Проект обошёлся в 3 млн тенге.

Власти подчеркнули, что главная цель создания бренда (логотипа) области – повышение имиджевой привлекательности и узнаваемости региона.

На первом этапе среди жителей Актобе проводился эмоциональный опрос. Во время опроса выясняли, с чем ассоциируют Актюбинскую область ее жители. Выяснили: с сайгаком, барсом, тюльпаном, гостеприимством и особым диалектом казахского языка.

Разработали 46 вариантов бренда. С 13 июня по 14 июля провели интернет-голосование. Проголосовало более 1 250 жителей области. Экспертный совет выбрал лучший вариант. По словам секретаря облмаслихата Сании Калдыгуловой, логотип выбирали представители общественного совета, палаты предпринимателей, ассоциации деловых женщин, депутаты облмаслихата, представители госорганов и «Нур Отана». Логотип области выглядит так: буква «а», вокруг нее желтые и красные круги.

– Почему именно этот логотип? Нужно было выбрать простой и понятный. В нем сочетаются новизна, минимализм и национальный колорит. Буква «а» означает название области и похожа на орнамент в виде бараньего рога. Цвета яркие, смелые, отражают характер жителей, – говорит арт-директор «APEX Consult» Гасыржан Омарбаев.

– Я географ, поэтому заметил, что форма логотипа похожа на карту нашей области, отражает просторные степи, – говорит глава молодежного крыла «Жас Отан» Асылжан Буркиталин.

Журналисты поинтересовались, почему на логотипе нет ни холма, ни тюльпана.

– Был вариант со стилизованным белым холмом, но мы решили сделать более креативно, – сказал Гасыржан Омарбаев. – Тем более мы знаем, что физически белого холма в области не найдешь, люди будут спрашивать, где этот холм, покажите нам его.

– Тюльпан сделали шымкентцы, он изображен на бренде Турции, – вступил в диалог ветеран архитектуры Болат Егимбаев. – Бордовый цвет – колорит нашего региона. Наши жители чаще ходят в красной и бордовой одежде, балконы красят в бордовый. И еще должен быть чистый минимализм в брендах – одна или две линии и все.

Разработчики также добавили, что выбором логотипа для бренда области работа не заканчивается, нужно этот бренд продвигать. Для примера, привели продвижение бренда Шымкента. По словам Омарбаева, в южном городе даже на канализационных люках изображен бренд Шымкента и жители видят логотип города повсюду.

На проект по разработке и продвижение бренда Актюбинской области из бюджета выделено 3 миллиона тенге. По мнению членов Экспертного совета, это небольшая сумма.