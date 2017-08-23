﻿ Народный репортёр. На трассе в Хромтау сыплется новый асфальт

На трассе Актобе-Хромтау положили новый асфальт. Не прокатали его. Он уже рассыпается. Теперь камни вылетают из-под колес, стучат по машине. На сколько хватит такого асфальта? Кто за это будет отвечать?

Место: трасса Актобе-Хромтау.

Дата: август 2017 года.

Автор: анонимная публикация.

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