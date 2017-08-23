﻿ Народный репортёр. Остановки портятся через год

Уже лето прошло, а остановка в 5 микрорайоне так и не появилась. Люди прячутся от солнца под деревьями, сидят на корточках. Напомню, в прошлом году здесь поставили новый дорогой павильон с зарядкой для телефонов. А в начале лета зачем-то опять убрали. Срок годности вышел?
Место: 5-й микрорайон.
Дата: 20 августа 2017 года.
Автор: Айбек.
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