﻿ Народный репортёр. Дорогу построили, а мусор не убрали

Месяц назад отремонтировали часть дороги от ул. Набережной до парка, а строительный мусор так и не убрали. Неужели чиновники не видят этого?

Место: 11 микрорайон, дорога от ул. Набережной к парку.

Дата: 21 августа 2017 года.

Автор: Шолпан.

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