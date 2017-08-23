﻿ Братья обгорели при взрыве. Им нужна кровь

15 августа в сарае на ул. Кошевого в Актобе взорвался газ. У двух братьев, 17- и 18-летних Василия и Виктора обширные ожоги. Близкие сообщают, что им нужна кровь.

– Все произошло около 9 вечера, – рассказывает Лариса Михайловна, бабушка пострадавших, в чьем дворе на Шанхае и случился взрыв. – Старший из внуков выпускал из баллона газ. Зачем, не знаю. Этот баллон на следующий день муж собирался поменять. Он попросил поставить заглушку. Без заглушки «травящие» баллоны не принимают. Старший внук выпустил газ и отошел метра на три, меньший бросил спичку. Раздался взрыв, и начался пожар. Я поливала в это время огород. Буквально метра 2 не дошла. Пожар мы потушили сами, вода была под рукой. Огород на треть сгорел, деревья сгорели, газ разошелся очень быстро, а внуки с ожогами в больнице. Старшего перевели в палату, а младший на обезболивающих. Лежит на рамке и сетке, снизу вентилятор обдувает. Внуки дома старшие. приехали в город из поселка Шевченко Мартукского района. Дома еще трое детей.

По сообщению главврача больницы Рахимжана Арыстана, старший из братьев находится у них. Его уже перевели из реанимации в отделение, но состояние пока тяжелое, за ним ухаживает мама.

Младший из пострадавших братьев, ему 17 лет, госпитализирован в дет­скую больницу.

– Больной тяжелый, но дышит уже сам, без аппарата, находится в реанимации. Он в сознании, уже самостоятельно ест, – сообщили врачи.

Тем временем близкие пострадавших распространили в Месенджере сообщение с просьбой о помощи. Они пишут, что состояние парней тяжелое, для переливания им нужна любая кровь. Тех, кто может, просят обратиться в центр крови на ул. Макаренко и сдать кровь для Василия и Виктора Шупер.