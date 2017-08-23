Девочку доставили в детскую больницу из семейного общежития по ул. Бр. Жубановых. Ребенок выпал из окна, помогая маме мыть окна, рассказали врачи. Состояние девочки тяжелое, она находится под аппаратом искусственной вентиляции легких. При падении ребенок получил переломы височной, теменной костей, открытую черепно-мозговую травму. Больную выхаживают в реанимации областной детской больницы.
8-летняя девочка в Актобе выпала из окна 3 этажа
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