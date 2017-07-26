﻿ Одиссей, Монгол и Самрук – наши напарники - полицейские-кавалеристы Актобе

Одиссей, Монгол и Самрук – наши напарники - полицейские-кавалеристы Актобе

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Одиссей, Монгол и Самрук – наши напарники - полицейские-кавалеристы Актобе

На фото: Кроме дачных массивов у полицейских-кавалеристов есть и другие маршруты: река Илек, Актюбинское море, Саздинское водохранилище и жилгородской пляж.|| Фото Владимира ЗОБЕНКО

22 года актюбинская конная полиция охраняет дачные массивы и пляжи. Конный патруль рассказал о необычной службе и своих верных напарниках «Диапазону».

Во многих городах мира отряды конной полиции патрулируют парки, зоны отдыха, лесные массивы и другие места, где не могут проехать обычные патрульные машины. Конная полиция появилась в Актобе в 1995 году. С тех пор кавалерия ежедневно проводит рейды и патрулирует дачные массивы и пляжи.

Рабочий день на службе начинается с построения, после идет подготовка лошадей, инструктаж и начинается служба. Актюбинские кавалеристы – это молодые, крепкие мужчины. Каждый из патрульных ладит со своим четвероногим напарником, многие умеют обращаться с лошадьми с детства.

– Я родом из Хлебодаровки Мартукского района. Обучался в Актау, по приказу попал в конную полицию. Я до этого ездил на лошадях, поэтому сложностей не было, – рассказывает 23-летний полицейский-кавалерист Нурбахыт Темирханов [на фото]. – За каждым закрепляется лошадь, которую он тренирует. Моего напарника зовут Самрук. Он спокойный, принял меня хорошо. А вообще, все зависит от человека, как он будет ухаживать за конем. Если моешь, расчесываешь гриву, смотришь за ним, то и он к тебе будет хорошо относиться.

Одиссей, Монгол, Ханзада, Самрук, Журек, Король… Сейчас в конной полиции 23 лошади разных пород, все они местные. Породы очень выносливы и прекрасно приспособлены к нашим климатическим условиям. Кроме полицейских-кавалеристов в штате есть конюхи, ветеринарный врач. Зерно, сено и свежая трава – основные блюда для животных, также они с удовольствием едят яблоки и морковь. Купают и расчесывают животных каждый день.

– Моего коня зовут Одиссей, ему 8 лет, – говорит 27-летний Нурсултан Майлибаев. – Раньше был в батальоне, затем перенаправлен сюда. Это был мой самостоятельный выбор, люблю работать с животными. Первый день был самым сложным. Я ни разу до этого не контактировал с лошадьми.

К местам патрулирования, если они расположены далеко от питомника, лошадей доставляют в специальных трейлерах. На маршрутах работают 10 коней. Их чередуют, чтобы избежать чрезмерных нагрузок. К слову, тулпары выходят в рейды с полицейскими только в теплое время года, зимой стражи порядка патрулируют пешком и тренируют подопечных на базе.

– Есть и минусы в такой работе, – говорит полицейский-кавалерист Майлибаев. – Многие люди экономят, ходят выпивать на дикие пляжи. Бывает, выпившие люди воспринимают конный патруль агрессивно. Но лошади уже опытные, не обращают внимания на людей в неадекватном состоянии.

Наряд состоит из двух человек. Пять патрулей с табельным оружием, бронежилетами и другим инвентарем отправляются на маршруты: садовый коллектив «Сосна», от Заречного моста до Кирпичного, река Илек, Актюбинское море, Саздинское водохранилище и жилгородской пляж.

Как рассказали в конной кавалерии, кроме патрулирования, в этом году они несли службу во время паводка в Актобе, помогали и спасали жителей. Нередко бывают случаи, когда конной полиции приходится искать актюбинцев. Один из случаев произошел на реке Илек: девочка с тетей приехала искупаться, тетю унесло течением. Женщину нашли кавалеристы, она лежала без сознания в зарослях, где ее не достала бы ни одна патрульная машина.

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