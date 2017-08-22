﻿ Триатлон в Актобе. Как стать чемпионом в 64 года и каким приплыл аким

На фото: Велогонщики, преодолев путь в 20 км, завершали дистанцию перед центральным парком. Там передали эстафету бегунам. || Фото автора

19 августа в Актобе впервые прошёл чемпионат города по командному триатлону. Соревновались 40 команд в разных возрастных категориях. В одной команде были аким города Ильяс Испанов и главный спортсмен Актобе Евгений Гончаров, который объяснил, как преодолеть страх после падения на велосипеде.

Сквозь мутно-зеленую воду и трассу с пешеходами

В чемпионате по триатлону участвовало около 40 команд. 15 команд добавились в последний день. Участники соревновались в группах – 18-29 лет, 30 лет и старше.

Спортсмены должны были проплыть 200 м и передать эстафету велосипедистам. Велосипедисты проехали дистанцию 20 км от Актюбинского водохранилища по ул. Нокина, после моста 5-го микрорайона повернули на Абулхаир хана и финишировали у президентского парка. Далее бег на 5 км вокруг парка им. Первого президента.

Во время триатлона дороги, по которым проезжали и пробегали спортсмены, были перекрыты до 12:00.

Командный триатлон привлек внимание не только спортсменов и частых посетителей фитнес-клубов, но и офисных работников, и начальников госорганов, и известных в Актобе организаций. К примеру, участие принимал директор АО «Трансэнерго» Аманбай Сакиев. Внимание многих привлек аким города Ильяс Испанов. Градоначальник был пловцом в команде руководителя горспорта Евгения Гончарова и передал ему эстафету после заплыва на 200 м. Несмотря на то что Испанов приплыл к финишу 9-м из 10 участников в своей возрастной категории, он был встречен бурными аплодисментами и словами поддержки. Впрочем, сам факт финиширования в зеленоватой загрязненной воде Актюбинского водохранилища – дело нелегкое. Некоторым участникам стало плохо в воде, им пришлось оказывать помощь.

Итак, приняв эстафету 9-м, главный спортсмен Актобе на велосипеде отправился догонять участников. И ему это удалось. Некоторые из-за поломок велосипеда не смогли стартовать. Кто-то потерял педаль. В итоге Гончаров передал эстафету третьему участнику своей команды – девушке, работающей в акимате. Она прибежала к финишу второй. В итоге команда акимата с участием акима города и чемпиона мира Гончарова заняла 2-е место, то есть усилий Гончарова во время велогонки не хватило, чтобы победить в общекомандном зачете, так как команда акимата заметно отстала на этапе плавания и упустила 1-е место в беге на 5 км.

– Я стартовал 9-м, передавал эстафету 2-м, и девушка из нашей команды прибежала 2-й. В велогонке я обогнал многих участников. Единственным препятствием было то, что выбегали на трассу пешеходы. И мне пришлось маневрировать, чтобы избежать столкновения. Я раньше, когда занимался велоспортом, бывало, сбивал пешеходов и сам врезался в трактор. Из-за этого у меня был зашиты лоб, участок лица. Боялся ли я после этого велогонок? Будешь бояться – будешь вторым. А надо быть первым, – делится впечатлениями глава горспорта, чемпион мира по гиревому спорту и в прошлом велосипедист Евгений Гончаров.

Кто опередил команду Гончарова?

Команда, занявшая 1-е место, опередила дружину Гончарова примерно на 200 метров.

– До бегового этапа мы были 3-ми, и в беге мне пришлось приложить все силы, чтобы прибежать первыми. Я рад, что мы опередили команду Гончарова [улыбается], это придает нашему успеху большую значимость. Мы, ветераны спорта, занимаемся президентским многоборьем. В нашей команде многократные чемпионы Елена Коржикова и Валерий Николаевич Григорьев. Я преподаю физкультуру в университете им. К.Жубанова, – комментирует представитель команды-победителя соревнования Шынгыс Толеуов.

Другому члену этой победной команды 64 года. Несмотря на почтенный возраст, Валерий Николаевич после велогонки не пыхтел и не дер­жался за бок.

– В нашей команде все ветераны. И в нашем возрасте рекорды не нужны, иначе можно порвать связки. Но, несмотря на это, мы выиграли. В плавании были пятыми, на велосипеде вторыми, в беге первыми. В общем итоге были стали первыми. Организация была хорошая, машины не мешали. Но по трассе было очень мало зрителей, так как трассы были в основном на окраине города, – говорит Валерий Григорьев [на фото].

Самый возрастной победитель поделился, как к 65 годам держать форму.

– Конечно, возрастные признаки есть, устаю, зрение и слух ухудшаются с годами. Но я слежу за своим питанием и сном, ем все: и мучное, мясо, и фрукты, и овощи, но в меру. Встаю в 6, даже если никуда идти не нужно. Тренировки у меня всегда после восстановления. Если не восстанавливаюсь после соревнований или предыдущих тренировок, то не приступаю к занятиям, – рассказывает.

Победителям и призерам чемпионата по триатлону вручили сертификаты (от 15 до 30 тысяч тенге) на банкет в ресторане, чтобы отметить успех.

Какие впечатления у других участников

– Своим выступлением довольна. Минус в том, что я упала, ударилась коленом, перевернулась. Но поняла, что надо бежать дальше. Я поднялась и побежала. Мне 18. Учусь на инженера по пищевой промышленности, – делится победитель в этапе по бегу Александра Ермамбетова [на фото].

– Я участвовал в велогонках. Пловец нашей команды передал эстафету 5-м или 6-м. Во время гонки иногда машины выезжали на трассу, хотя дороги перекрыты. Был встречный ветер. Но я нагнал участников и передал эстафету 3-м. На этап велогонки ушло полчаса, – говорит Александр Кожевников, тренер в кроссфит-клубе «Антифитнес».

– В марте узнала об открытии зала кроссфита. Я начала ходить на тренировки. Бегала по утрам в зале. Затем стала готовиться к триатлону. Стала бегать на улице, но в городе дороги для бега пока не очень подходят, приходится перепрыгивать через ямы. Но на улице бежать легче в том плане, что бежишь на свежем воздухе, – сравнивает Александра Белозерова [на фото] из команды, занявшей 2-е место.

Вице-президент филиала ТНК «Казхром» Серик Донбекбаев участвовал во всех трех этапах триатлона. То есть он и плавал, и проехал 20 км на велосипеде, и пробежал 5 км.

– Я решил себя протестировать. Официально участвовал в плавании с командой ДВД, передал эстафету и сел на велосипед уже вне конкурса, чисто для себя, чтобы проверить свои физические возможности. Я прошел все три этапа за 1 час 30 минут. Плавание 5 минут, велогонка 42 минуты, пробежал 5 км за 33 минуты. Преодоление трех этапов входит в дисциплину Ironman. Так что я стал чуть-чуть железным человеком, – улыбается Серик [на фото].

«Диапазон» также не остался в стороне и принял активное участие в городском триатлоне. После победы в республиканском чемпионате издатель газеты Владимир Михайлов участвовал в городском чемпионате и занял 2-е место вместе с командой-победителем кубка мира 2009 года по многоборью Алексеем Вшивцевым и его супругой Александрой.

Триатлон начался с этапа по плаванию на 200 метров. Пловцы, выйдя из воды на берег, передавали эстафету велогонщикам. || Фото Юрия ГЕЙСТА

На заключительном этапе триатлона спортсмены соревновались в беге на 5 км вокруг президентского парка. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

Победителей и призеров наградили медалями, грамотами и сертификатом в 15-30 тысяч на застолье в ресторане. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

Аким города Ильяс Испанов (справа) после плавания передает эстафету главе горспорта Евгению Гончарову. || Фото Юрия ГЕЙСТА

Победители и призеры чемпионата по командному триатлону-2017

Возрастная категория 18-29

1 место

В.Вердиш, А.Сенацкий, А.Ермамбетова

2 место

А.Вшивцева, В.Вшивцев,

В.Михайлов

3 место

П.Белаш, А.Кожевников, А.Белозерова

Возрастная категория 30+

1 место

Е.Коржикова, В.Григорьев,

Ш.Толеуов

2 место

И.Испанов, Е.Гончаров, А.Павленко

3 место

К.Кадыров, У.Торемуратов, Б.Ибраева

Возрастная категория

«Абсолют»

1 место

А. Бажиров, С.Гончаров,

А.Уксукбаев

2 место

Е.Жаксалыков, Т.Есекенов, А.Берденов

3 место

М.Жеткербай, Е.Кругодеров, Б.Рыскалиев