﻿ В Кенкияке 2-этажку восстанавливают за счёт спонсоров

В Кенкияке 2-этажку восстанавливают за счёт спонсоров

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В Кенкияке 2-этажку восстанавливают за счёт спонсоров

На фото: Кенкияк. Стройматериалы для разрушенного дома на 620 тысяч тенге выделили спонсоры-предприниматели. || Фото из архива «Д»


Восстановление несущих элементов дома и стен возможно. Было обследование, сообщили в управлении архстройконтроля. || Фото из архива «Д»

В «Диапазоне» №32 от 10.08.16 г. было опубликовано письмо «Почему жильцы боятся восстановления разрушенного дома?», где речь шла о проблеме дома №5 в Кенкияке. Осенью прошлого года там был взрыв газа, в феврале – пожар, часть дома разрушилась, люди остались без жилья. Недавно 2-этажку начали восстанавливать. Жильцы интересовались: брали ли строители разрешение на работы, есть ли у них проект и лицензия?

Отвечает заместитель акима Темирского района М.Мунайтбасов:

– В доме №5 села Кенкияк осенью прошлого года при выполнении газосварочных работ произошел взрыв. Пострадали 4 квартиры второго этажа и 1 нежилая квартира первого этажа. Все квартиры в частной собственности.

Состояние квартир обследовало ТОО «Инжиниринговый центр Азия Эксперт», это обошлось в 150 тыс. тенге, средства использовали спонсорские. На основании экспертизы была подана заявка на составление проектно-сметной документации. Спонсорскую помощь – 620 тысяч тенге на приобретение стройматериалов – оказало АО «КМК Мунай». КХ «Ильяс» безвозмездно проводит работу по демонтажу.

Относительно разрушения дома возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Пейчева по ст. 204 УК РК «Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества». В связи с 25-летием Независимости РК 6 марта РОВД это дело прекратил.»

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