﻿ Пять лет без пособий по инвалидности

Я инвалид 2-й группы. У меня был российский паспорт, поэтому никак не могу получить пособия. Моя гражданская жена с дочерью уехали в Россию, я остался в Казахстане. Здесь я попал в аварию, оформил пенсию, но выдачу ее с 2012 году приостановили, т.к. не было ИИН. ИИН не получил, потому что паспорт у меня был российский, а туда ИИН не вписывают. Надо было получить удостоверение, но как, если я не мог получить деньги? Я жил с матерью в Каскелене, познакомился с женщиной из Актюбинской области, она меня забрала к себе в Жем. Я получил вид на жительство и обратился в выплатной центр в Каскелене, чтобы мою пенсию перевели в Мугалжарский район. Здесь 16 июня сдал все документы, открыл карточ­ку, но пенсию никак не переведут. На счету должно быть более 2 млн тенге, ежемесячно мне причитается 37 897 тенге. Недавно я попал в больницу и не смог даже лекарства купить. Жена получает всего 25 тысяч тенге, нам сложно даже за ком­услуги рассчитаться. Хотели узаконить свои отношения, но и на это нужны деньги. Пошлина 2000 тенге. Помогите получить то, что полагается мне по закону.

– А. ЛОЖКОВ, Жем, Мугалжарский район

Отвечает замдиректора департамента «Межведомственный расчетный центр социальных выплат» Бакытбек Ильясов:

– Анатолий Ложков – гражданин Российской Федерации, вид на жительство в Казахстане получил недавно, справка инвалида у него выдана еще в советское время. Ему надо было пройти переосвидетельствование в МСЭ для оформления пособия по инвалидности. Люди, имеющие вид на жительство в Казахстане, имеют право на социальную защиту наравне с гражданами РК. Но на комиссию МСЭ Ложков приехать не может, как он объяснил: у него нет денег. Мы связались с департаментом комитета труда, соцзащиты и миграции. Выездная комиссия в Жем у них планируется в сентябре, тогда А.Ложков и пройдет переосвидетельствование. Если он инвалидность оформит в сентябре 2017 года, с октября 2017 года ему назначат пособие.

До этого в Каскелене выплату пособий А.Ложкову приостановили в связи с отсутствием ИИН с 2012 года.