﻿ Наш дом и семью спасли при пожаре

Наш дом и семью спасли при пожаре

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Наш дом и семью спасли при пожаре

На фото: 24 июля в Пригородном загорелась кровля дома. Пожарные прибыли вовремя, спасли жилье. Читатели благодарят их и медиков центра медицины катастроф. || Фото из архива «Д»

Когда случается пожар, мы звоним на 102, и к нам спешат на помощь пожарные-спасатели, решительные и бесстрашные. Недавно к ним пришлось обратиться и нам. На нашем доме загорелась кровля. Сейчас все страшное позади, мы хотим сказать спасибо всем, кто нам помог. Спасибо сотрудникам пожарной части №18 Актобе: начальнику караула полковнику П.В.Возниковцеву, командиру отделения прапорщику А.А.Анабаеву, младшему сержанту Н.Бисенгалиеву, водителю Е.Сулейменову, сотрудникам пожарной части №2 старшему пожарному Н.Намазбаеву, водителю М.Темирбеку за высокий профессионализм и оперативность, проявленные при пожаре в Пригородном 24 июля 2017 года. Благодаря самоотверженности и хорошей подготовке пожарных удалось предотвратить беду.

Мы благодарны бригаде экстренного реагирования центра медицины катастроф врачу Ж.К.Касымовой, фельдшеру Г.С.Ибрашевой, психологу Г.А.Давлетовой, водителю Е.Б.Баекенову за их чуткость и профессионализм.

Мы признательны соседям, друзьям, всем, кто пришел на помощь в трудную минуту, за сочувствие и понимание.

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