﻿ Автомобилисты в России смогут сами выбирать цифры и буквы на номерах

Автомобилисты в России смогут сами выбирать цифры и буквы на номерах

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Автомобилисты в России смогут сами выбирать цифры и буквы на номерах

Услуга будет платной, но предельные тарифы установит Федеральная антимонопольная служба.

В России автомобилистам предложили самим выбирать цифры и буквы на номерах, пишет газета "Коммерсант".

МВД РФ внесло в правительство соответствующий законопроект. Документ предлагает внести ряд изменений в правила регистрации транспортных средств.

Он разграничивает понятия "регистрационный знак" и "регистрационный номер". Автовладельцы смогут сами выбирать номер, однако в документе не уточняется, как именно это будет происходить. Порядок проведения процедуры определит правительство.

Кроме того, законопроект даст россиянам возможность получить номера на новый автомобиль непосредственно в автосалоне. Услуга будет платной, но предельные тарифы установит Федеральная антимонопольная служба.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя Panzer
Panzer
в Германии это стоит 20 евро, можно также зарезервировать комбинацию,будет немного дороже 34,90.
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25.07.2017, 14:31
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