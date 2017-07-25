﻿ Девушка вышла замуж за маньяка, убившего более 40 детей

В настоящее время у них есть совместный ребёнок.

16-летняя девушка увидела Сергея Ткача по телевизору, когда он был уже за решёткой. На тот момент она влюбилась и предприняла все возможные меры, чтобы связать свою жизнь с педофилом и извращенцем, сообщает Life.ru.

По информации украинского портала ТСН, в настоящее время у них есть совместный ребёнок. Сейчас ей 24 года и ее не смущает, что её 64-летний супруг осуждён на пожизненный срок за убийство несовершеннолетних и насилие над ними.

Недавно журналисты сопроводили девушку на очередное свидание с мужем в житомирской тюрьме № 8. Ее не смущало присутствие конвоиров и телекамер; как только Сергей вышел и сел рядом, она крепко прижалась к нему и взяла за руку.

Елена влюбилась в преступника, увидев его по телевизору. Вопреки воле родителей, девушка искала заключённого на протяжении семи лет, писала письма, а после приехала в Житомир на первое свидание (тогда влюблённым разрешили только поговорить по телефону). Для второй встречи паре выделили комнату, тогда Елена и забеременела. Они с Сергеем расписались, вскоре родилась девочка, которую назвали Елизаветой. Теперь супруги планируют ещё двоих детей и хотят уехать с ними жить на Дальний Восток.

Напомним, Днепропетровский областной суд 23 декабря 2008 года приговорил Сергея Ткача к пожизненному сроку заключения. Суд счёл доказанными совершённые преступником 37 убийств и восемь изнасилований. Сам маньяк утверждает, что на его счету более сотни жертв.