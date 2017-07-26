﻿ В Таджикистане двадцать милиционеров уволили из-за лишнего веса

"Выяснилось, что есть сотрудники, физические параметры которых не соответствуют требованиям ведомства. Мы их уволили", - заявил министр.

Он уточнил, что за последние полгода работу в органах милиции потеряли 20 человек. Это люди, которые не сумели за короткое время сбросить вес. Несколько сотрудников смогли привести себя в надлежащий вид после того как им сделали предупреждение.

"Семь сотрудников после прохождения соответствующей процедуры получили назначения. Они вновь работают", - отметил генерал.

За выполнением поручения министра следит специальная комиссия. Требования жесткие. Так, при росте 170 сантиметров вес сотрудника милиции не должен превышать 75 килограммов. Теперь все стражи порядка, чтобы быть в форме, регулярно занимаются спортом. Они три раза в неделю пробегают дистанцию в 5 километров и тренируются в спортивных залах.