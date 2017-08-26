﻿ В Кыргызстане сменился премьер-министр

Бывший глава правительства Сооронбай Жээбеков ранее принял решение уйти в отставку с целью участия в президентских выборах.

О том, что Исаков был утвержден на должность премьера в ходе внеочередной сессии парламента Киргизии, сообщалось 25 августа.