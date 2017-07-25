﻿ Дорога ​Актобе - Уральск станет платной

В Актюбинской области платными станут дороги Актобе - Уральск - граница РФ и граница РФ - Актобе - Кызылорда.

Во втором полугодии 2017 года планируется начать монтаж системы на автодороге Алматы-Хоргос, что к концу года позволит запустить систему платности на данных участках. Об этом сообщил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек в ходе заседания Правительства РК, передает BNews.kz.

Всего планируется 6,5 тыс км автодорог сделать платными.

«В этом году мы приступили к монтажу системы взимания платы на автодорогах Астана - Темиртау (132 км) и Алматы - Капшагай (42 км). Также во втором полугодии планируем начать монтаж системы на автодороге Алматы - Хоргос (295 км). К концу года на данных участках планируем запустить систему», - заявил министр.

Вместе с тем, до конца года планируется завершить разработку проекта на внедрение платности на 5,5 тыс км (Капшагай - Талдыкорган, Астана - Костанай гр.РФ, Павлодар - гр.РФ, Актобе - Уральск - гр.РФ, Атырау - Доссор, Бейнеу - Акжигит - гр.Узбекистана, гр.РФ - Актобе - Кызылорда, Тараз - Кайнар, Щучинск - Кокшетау - Петропавловск - гр.РФ, Уральск - гр.РФ, Астана - Павлодар, Актау - Бейнеу, Кызылорда - Шымкент - Тараз, Шымкент - гр.Узбекистана).

По его словам, на внедрение платности и дальнейшую эксплуатацию системы планируется привлечение инвесторов в лице всемирно известных компаний с софинансированием средств у ЕБРР.

«В настоящее время «КазАвтоЖол» проводит работу по привлечению займов ЕБРР на сумму 150 млн долларов», - добавил министр.