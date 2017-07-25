﻿ Дорога ​Актобе - Уральск станет платной

Дорога ​Актобе - Уральск станет платной

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Дорога ​Актобе - Уральск станет платной

В Актюбинской области платными станут дороги Актобе - Уральск - граница РФ и граница РФ - Актобе - Кызылорда.

Во втором полугодии 2017 года планируется начать монтаж системы на автодороге Алматы-Хоргос, что к концу года позволит запустить систему платности на данных участках. Об этом сообщил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек в ходе заседания Правительства РК, передает BNews.kz.

Всего планируется 6,5 тыс км автодорог сделать платными.

«В этом году мы приступили к монтажу системы взимания платы на автодорогах Астана - Темиртау (132 км) и Алматы - Капшагай (42 км). Также во втором полугодии планируем начать монтаж системы на автодороге Алматы - Хоргос (295 км). К концу года на данных участках планируем запустить систему», - заявил министр.

Вместе с тем, до конца года планируется завершить разработку проекта на внедрение платности на 5,5 тыс км (Капшагай - Талдыкорган, Астана - Костанай гр.РФ, Павлодар - гр.РФ, Актобе - Уральск - гр.РФ, Атырау - Доссор, Бейнеу - Акжигит - гр.Узбекистана, гр.РФ - Актобе - Кызылорда, Тараз - Кайнар, Щучинск - Кокшетау - Петропавловск - гр.РФ, Уральск - гр.РФ, Астана - Павлодар, Актау - Бейнеу, Кызылорда - Шымкент - Тараз, Шымкент - гр.Узбекистана).

По его словам, на внедрение платности и дальнейшую эксплуатацию системы планируется привлечение инвесторов в лице всемирно известных компаний с софинансированием средств у ЕБРР.

«В настоящее время «КазАвтоЖол» проводит работу по привлечению займов ЕБРР на сумму 150 млн долларов», - добавил министр.

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Все комментарии (6):
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фото пользователя taxsist2
taxsist2
т.е плтить надо будет через пересечение границы?
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25.07.2017, 14:52
фото пользователя dimdimych
dimdimych
платная дорога чиститься будет? посыпаться от гололеда? или все на овось?или как всегда будет: жол жабык. так же проще.
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25.07.2017, 19:43
фото пользователя pcproman
pcproman
"платная дорога чиститься будет? посыпаться от гололеда?", Эээммммммм... - НЕТ.
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25.07.2017, 19:48
фото пользователя Tony Montana
Tony Montana
А разьве не должно быть бесплатной альтернативы? В РФ полно платных участков. Но как это работает? Платный участок- дублёр. Он всегда лучше качеством, на нем нет скоростемеров и трафик в разы ниже. То есть хочешь быстро и мягко - плати. Что у нас? Просто плати и все? А транспортный налог? А всякие сборы с большегрузов по осям и тд?
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26.07.2017, 00:47
фото пользователя pcproman
pcproman
А я давно говорил, что у нас всё пипл хавает. Вот и наглеют, причем с каждым разом сильнее. Не удивлюсь если скоро еще и транспортный налог повысят, просто так. Все посопят в платочкек и молча будут платить.
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26.07.2017, 06:13
фото пользователя Legolas
Legolas
Альтернативой у нас наверно считают грунтовые дороги...
Дааа... эта плата соответственно будет включена в стоимость товаров и услуг...
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26.07.2017, 11:41
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