﻿ В Актобе по вине женщины-водителя пострадали трое детей

В Актобе по вине женщины-водителя пострадали трое детей

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В Актобе по вине женщины-водителя пострадали трое детей

В Актобе из-за невнимательности женщины-водителя пострадали дети, сообщает "Диапазон" со ссылкой на пресс-службу ДВД Актюбинской области.

Авария произошла в Актобе 24 июля в полдень. На перекрестке улиц Интернациональная и Шернияза автомашина "Лада-21902" под управлением 35-летней актюбинки не пропустила пассажирский автобус.

В результате автобус "ПАЗ" врезался в легковушку.

В результате ДТП пострадали четыре человека - водитель и трое несовершеннолетних пассажиров легкового автомобиля. Их с различными травмами госпитализировали в больницы города.

На данный момент ведется расследование.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя Aoifes
Aoifes
Оказывается, бывают просто водители, если речь о водителях мужского пола, и бывают женщины-водители. )
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26.07.2017, 10:25
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Aoifes )) женщина водитель и женская логичка это ярлыки прочно вошедшие в наше сознание, также,как мусульманин- бородач-...... "пипл хавает"(с).
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26.07.2017, 10:33
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