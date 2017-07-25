﻿ В Сатпаеве уволили конвоира за избиение педофила

В кабинете следователя органов внутренних дел города Сатпаева Карагандинской области конвоир избил педофила, признавшегося в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении пятилетней девочки, после чего незамедлительно был уволен из полиции и взят под стражу, передает МИА «Казинформ».

О том, что полицейский нанес подозреваемому несколько ударов руками и ногами, преимущественно в область паха, стало известно с помощью видеозаписи, на которую зафиксировали побои коллеги в кабинете ГОВД. Педофил на допросе признался, что заманил ребенка с целью надругаться. После того, как он дал показания, и следственные действия были завершены, следователь с документами вышел из кабинета. С подозреваемым остались конвоиры. Один из них в звании сержанта не сдержался и, подойдя к насильнику, стал избивать его.

Руководства департамента внутренних дел Карагандинской области тут же распорядилось уволить конвоира за превышение полномочий.

«После проведения следственных действий следователь покинул кабинет. Один из конвоиров допустил рукоприкладство. В отношении сержанта полиции начато досудебное расследование по статье 362 Уголовного кодекса «Превышение власти или должностных полномочий». Он уволен из органов внутренних дел и взят под стражу», - дал комментарий по запросу руководитель пресс-службы департамента внутренних дел региона Бакытжан Кудияров.

Кроме того, прямое руководство конвойной службы также привлечено к дисциплинарной ответственности за слабую дисциплину в коллективе. Следователь отстранен от расследования за то, что не смог предвидеть такой исход со стороны конвоира. В настоящий момент уголовное дело передано другому следователю. Сам подозреваемый в оказании медицинской помощи не нуждается.

Между тем, удалось получить комментарий родственника пострадавшей девочки. Он заявил, что полицейский поступил правильно.

«Этот человек хоть и подозреваемый, но его вина уже доказана. Он сам признался, что надругался над ребенком. Он даже не раскаивается. Заплаканную напуганную девочку нашли в одной из комнат полицейские. Неужели с таким извергом нужно еще церемониться? Он сломал жизнь ребенку. Девочка теперь постоянно плачет, вздрагивает, не разговаривает. Когда такую категорию преступников закон будет карать более сурово?» - недоумевает родственник.