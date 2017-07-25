﻿ В Сатпаеве уволили конвоира за избиение педофила

В Сатпаеве уволили конвоира за избиение педофила

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В Сатпаеве уволили конвоира за избиение педофила

В кабинете следователя органов внутренних дел города Сатпаева Карагандинской области конвоир избил педофила, признавшегося в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении пятилетней девочки, после чего незамедлительно был уволен из полиции и взят под стражу, передает МИА «Казинформ».

О том, что полицейский нанес подозреваемому несколько ударов руками и ногами, преимущественно в область паха, стало известно с помощью видеозаписи, на которую зафиксировали побои коллеги в кабинете ГОВД. Педофил на допросе признался, что заманил ребенка с целью надругаться. После того, как он дал показания, и следственные действия были завершены, следователь с документами вышел из кабинета. С подозреваемым остались конвоиры. Один из них в звании сержанта не сдержался и, подойдя к насильнику, стал избивать его.

Руководства департамента внутренних дел Карагандинской области тут же распорядилось уволить конвоира за превышение полномочий.

«После проведения следственных действий следователь покинул кабинет. Один из конвоиров допустил рукоприкладство. В отношении сержанта полиции начато досудебное расследование по статье 362 Уголовного кодекса «Превышение власти или должностных полномочий». Он уволен из органов внутренних дел и взят под стражу», - дал комментарий по запросу руководитель пресс-службы департамента внутренних дел региона Бакытжан Кудияров.

Кроме того, прямое руководство конвойной службы также привлечено к дисциплинарной ответственности за слабую дисциплину в коллективе. Следователь отстранен от расследования за то, что не смог предвидеть такой исход со стороны конвоира. В настоящий момент уголовное дело передано другому следователю. Сам подозреваемый в оказании медицинской помощи не нуждается.

Между тем, удалось получить комментарий родственника пострадавшей девочки. Он заявил, что полицейский поступил правильно.

«Этот человек хоть и подозреваемый, но его вина уже доказана. Он сам признался, что надругался над ребенком. Он даже не раскаивается. Заплаканную напуганную девочку нашли в одной из комнат полицейские. Неужели с таким извергом нужно еще церемониться? Он сломал жизнь ребенку. Девочка теперь постоянно плачет, вздрагивает, не разговаривает. Когда такую категорию преступников закон будет карать более сурово?» - недоумевает родственник.

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Все комментарии (8):
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фото пользователя Твист.
Твист.
Всё правильно сделал. Я бы ему руку пожал
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25.07.2017, 15:45
фото пользователя Малинка
Малинка
Да этот парень сам дурак,зачем снимал на видео?
По тихому дал бы по башке ему.
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25.07.2017, 16:11
фото пользователя Nokia5800
Nokia5800
По человечески сержанта можно было понять. Но во-первых он представитель закона, который должен следовать закону, запрещающий избиение задержанных. Во-вторых, ни о каком чувстве гнева на лице сержанта нет ни намека, он неспеша ставит камеру, методично бьёт в пах и по телу, избегая ударов по лицу, хотя гораздо чаще в гневе бьют именно руками в голову. Т.е. он намеренно не оставляет синяков, он полностью контролирует свои чувства. В третьих, он все время улыбается, ребята, он получает кайф от процесса. Это человек из той когорты неприкасаемых, которые решили, что погоны и пистолет дают им право судить и выносить решения самостоятельно. Поэтому решение его уволить полностью поддерживаю, мало, его надо ещё и судить. Для таких мразей бить педофилов или просто задержанного с бутылочкой пива одно и тоже
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26.07.2017, 09:22
фото пользователя Nokia5800
Nokia5800
Своим тупым мозгом он подрастал следователю, который получив признание подсудимого, теперь рискует получить выговор за то, что допустил в своём кабинете такой бардак. Мало этого, подсудимый может отказаться от признания, мотивируя это избиениями, скажет что из него они выбиты и получены пытками. И если суд встанет на сторону подозреваемого и отпустит его, то Рахмет за это мы все скажем именно этому тупому сержанту
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26.07.2017, 09:26
фото пользователя Nokia5800
Nokia5800
И для журналистов Диапазона, кстати. Подозреваемый по статье 120 ч.4 т.е. не в педофилии, а "в совершении изнасилования в отношении заведомо малолетней". В наш век полной юридической, и не только, безграмотности, хотя бы вы, пишите грамотно. Педофилом его могут признать только врачи (МКБ 10F64.5)
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26.07.2017, 09:58
фото пользователя ферзя
ферзя
Я бы находясь в комнате с этим педофилом, тоже пожалуй не смог бы сдержатся, при всем своем умении контролировать эмоции. Мне и сейчас хочется, при одном восприятии что эта гнида изнасиловало такую кроху, порвать его как тузик грелку. Но сержант контролировал себя, и более того, он стремился устроить шоу, покрасоваться на фоне огромной беды.  Не вижу и малейшего повода его оправдывать. 
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26.07.2017, 10:17
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Нокия согласен с Вами, порой сам реагирую эмоцианально,что надо расстрелять, казнить, это понятно т.к с точки зрения психологии все мы судим субьективно и реагируем по разному в зависимости есть ли родственники(муж,жена,брат,отец) в полиции, гос.службе или наоборот имеются ли осужденные среди родственников,близких (бывает так, что считают, что осудили несправедливо) или имеем на иждивении несовершеннолетних детей. По сути человек еще до суда в качестве подозреваемого, этим видео осужденный может строить защиту в суде,что признания были добыты незаконным путем, чтьо его пытали и взял на себя чужое преступление. На лицо нарушение закона и самоуправство. 
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26.07.2017, 10:30
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Вообще в Сатпаеве в сети много неприятных историй в т.ч драка в Акимате.
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26.07.2017, 10:31
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