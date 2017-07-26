﻿ Жезказганский чиновник получил строгий выговор за езду в пьяном виде

25 июля Совет по этике рассмотрел дисциплинарное дело заместителя руководителя управления госдоходов по Жезказгану Асыла Альсеитова, которого весной поймали пьяным за рулем, передает nv.kz.
Суд лишил чиновника прав на три года.
Сообщается, что при поимке чиновник представился безработным. На суде Альсеитова объяснил, что в тот вечер при нем не было служебного удостоверения и сотрудник полиции оформил его как безработного.
«Во время расследования Альсеитов признал свою вину в нарушении служебной этики. Показал, что нарушение совершил «по неосмотрительности», - сообщили в Совете по этике.
Доводам чиновника члены совета не поверили и расценили это как намеренную попытку скрыть свое место работы.
В итоге, Асылу Альсеитову объявили строгий выговор.
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