﻿ Жезказганский чиновник получил строгий выговор за езду в пьяном виде

Жезказганский чиновник получил строгий выговор за езду в пьяном виде

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Жезказганский чиновник получил строгий выговор за езду в пьяном виде

25 июля Совет по этике рассмотрел дисциплинарное дело заместителя руководителя управления госдоходов по Жезказгану Асыла Альсеитова, которого весной поймали пьяным за рулем, передает nv.kz.

Суд лишил чиновника прав на три года.

Сообщается, что при поимке чиновник представился безработным. На суде Альсеитова объяснил, что в тот вечер при нем не было служебного удостоверения и сотрудник полиции оформил его как безработного.

«Во время расследования Альсеитов признал свою вину в нарушении служебной этики. Показал, что нарушение совершил «по неосмотрительности», - сообщили в Совете по этике.

Доводам чиновника члены совета не поверили и расценили это как намеренную попытку скрыть свое место работы.

В итоге, Асылу Альсеитову объявили строгий выговор.

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Все комментарии (3):
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фото пользователя ферзя
ферзя
Во блин - там точно все нормальные?  Или по другому - там среди чиновников нормальные есть? Как можно находится пьяным за рулем по неосмотрительности? По моему тут явно умышленные и осознанные действия. И прежде всего неуважение к государству и его законодательным актам.  Так как же он может служить тому что не уважает. Что значит выговор.  за дескридитацию звания гос служащего - такое положено? да ладно  
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26.07.2017, 11:01
фото пользователя Legolas
Legolas
И этого лжеца и труса оставили дальше рулить госдоходами....
Дааа... толерантность зашкаливает...
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26.07.2017, 11:10
фото пользователя 1870
1870
Либеральная демократия рулит.
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26.07.2017, 11:12
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