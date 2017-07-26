﻿ Актюбинец продал три тонны чужих яблок

Актюбинец продал три тонны чужих яблок

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Актюбинец продал три тонны чужих яблок

Актюбинские полицейские задержали 20-летнего актюбинца, подозреваемого в мошенничестве, сообщает "Диапазон" со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

16 июня актюбинец на сайте объявлений сообщил, что занимается перевозкой товаров по Казахстану. Вскоре нашелся 36-летний клиент из Сарыагаша, который предложил парню доставить из Туркестана в Уральск 3 тонны яблок. Актюбинец забрал груз и продал его в Актобе, получив с продажи фруктов 765 тысяч тенге.

Обманутый хозяин яблок обратился в полицию. Вскоре удалось найти злоумышленника и задержать его. Он дал признательные показания, на него заведено дело по статье "мошенничество".

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taxsist2
надо работать с теми логистами кто проверен. 
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26.07.2017, 17:13
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