﻿ Слухи о смерти пятилетней жертвы педофила в Сатпаеве опровергли медики

В Управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили, что ребенок жив и находится в областной детской клинической больнице, передает ИА «NewTimes.kz».
Об этом сообщила официальный представитель управления здравоохранения Карагандинской области Айжан Иса.
«Ребенок жив и находится в больнице. Состояние девочки на данный момент оценивается как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь ей оказывается. С ребенком начали работать психологи», - прокомментировала Айжан Иса.
Напомним, 24 июля стало известно о том, что в Сатпаеве задержан 50-летний мужчина, который обманным путем заманил пятилетнего ребенка к себе в квартиру и совершил насильственные действия сексуального характера. По этому факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, назначена медицинская экспертиза
Позже в Сети появилось видео допроса подозреваемого. Как выяснилось,в кабинете следователя органов внутренних дел города Сатпаева Карагандинской области конвоир избил педофила, признавшегося в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении пятилетней девочки, после чего незамедлительно был уволен из полиции и взят под стражу.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.