﻿ В аэропорту Астаны задержали россиянку с патронами

При досмотре у нее в рюкзаке нашли 50 патронов к спортивно-охотничьему оружию.

Женщина собиралась вылететь в Санкт-Петербург из аэропорта Астаны "Нурсултан Назарбаев", сообщает sputniknews.kz со ссылкой на пресс-службу суда города.

Приговором районного суда №2 Есильского района Астаны жительница соседней страны признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьями 287 и 286 УК РК (Незаконное приобретение и контрабанда боеприпасов). Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 600 месячных расчетных показателей в сумме 1 миллион 361 тысяча 400 тенге.

Приговор не вступил в законную силу.