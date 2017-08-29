﻿ Алматинец принуждал к интимным услугам и грабил женщин

Алматинец принуждал к интимным услугам и грабил женщин

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Алматинец принуждал к интимным услугам и грабил женщин

Потерпевшим женщинам от 19 до 38 лет.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «STOP трафик» сотрудниками ДВД Атырауской области задержан житель города Алматы, занимавшийся сводничеством, передает atpress.kz.

Задержанный 48-летний мужчина принуждал группу женщин к оказанию интимных услуг. В заявлении пресс-службы говорится: « …занимаясь сводничеством, путем угроз мужчина отбирал деньги у женщин». По полицейской сводке проходит пять женщин.

На данный момент ведется досудебное расследование, подозреваемый взят под стражу и находится в изоляторе временного содержания города Атырау.

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