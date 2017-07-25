﻿ Николас Кейдж в казахском национальном костюме «взорвал» интернет‍

Николас Кейдж в казахском национальном костюме «взорвал» интернет‍

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Николас Кейдж в казахском национальном костюме «взорвал» интернет‍

Появление голливудского актера Николаса Кейджа в чапане стало поводом для многочисленных мемов в сети, сообщает arnapress.kz.

Известно, что в Астану знаменитый продюсер и кинорежиссер приехал в качестве гостя XIII Международного кинофестиваля "Евразия". На фото, появившемся в интернете, Николас Кейдж запечатлен вместе с президентом Национальной академии кинематографических искусств и наук Айман Мусаходжаевой, она же является президентом кинофестиваля.

После публикации фотографии, в соцсетях и мессенджерах стали появляться мемы. Пользователи шутят по поводу выражения лица актера, комментируя снимок так: «Что я тут делаю?», «Кто вы?».

Самим же создателям мемов Николас Кейдж напоминает Ивана Васильевича из популярной комедии, казахского бия или торговца шубами.

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25.07.2017, 14:14
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