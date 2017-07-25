﻿ Николас Кейдж обратился к казахстанцам

Николас Кейдж обратился к казахстанцам

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Николас Кейдж обратился к казахстанцам

Голливудский актер Николас Кейдж, облаченный в казахский чапан, записал видеообращение к жителям Астаны, сообщается на странице Astana.Media в Facebook, передает Sputnik Казахстан.

В публикации в социальной сети отмечается, что, возможно, поклонники актера увидят его в казахстанском проекте. До открытия кинофестиваля "Евразия" обладатель премии "Оскар" встретился с режиссером и продюсером фильма "Алмазный меч" Рустемом Абдрашовым. И как признался актер, ему интересно погрузиться в нашу культуру.

"Конечно, я могу сказать о Казахстане и Астане только самое лучшее. Я люблю этот город. Несмотря на то, что я здесь только 24 часа. Вокруг все гостеприимные, дружелюбные. Я никогда еще не встречал столь теплый прием. Я путешествую по всему миру и теперь буду рекомендовать посетить Астану и Казахстан всем, кого я знаю", - говорит сам Николас Кейдж в видеообращении.

Он добавил, что в Казахстане чудесная еда, необычная архитектура и все, что происходит - восхитительно.

Также отмечается, что Кейдж предложил казахстанским режиссерам идею для нового фильма. По его словам, история о приезде голливудских звезд в Казахстан может иметь успех в прокате.

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Все комментарии (17):
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фото пользователя Legolas
Legolas
Хороший актёр Николас Кейдж!

В Актобе приезжайте, желательно инкогнито, и поживите немного... wink
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25.07.2017, 11:48
фото пользователя Fortuner
Fortuner
Зачем? Для того чтобы вернувшись в Штаты, он рассказывал: прикиньте, мало того, что город на жопу похож, там ещё и воняет также
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25.07.2017, 11:56
фото пользователя taxsist2
taxsist2

Индианаполис, штат Индиана

Насильственные преступления: 1255 на 100 тысяч человек.

Количество убийств: 16 на 100 тысяч человек.

Население: 858 238 человек.

Количество полицейских: 1 на 559 человек.

В прошлом году занимал: 12 место в рейтинге.

За год, с 2013 по 2014, уровень преступности в Индианаполисе вырос на 2%. В целом, в столице Индианы было совершено 136 убийств, 573 изнасилования, 3808 грабежей и 6251 нападение при отягчающих обстоятельствах.

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25.07.2017, 12:13
фото пользователя taxsist2
taxsist2

Стоктон, Калифорния

Насильственные преступления: 1331 на 100 тысяч человек.

Количество убийств: 49 на 100 тысяч человек.

Население: 299 519 человек.

Количество полицейских: 1 на 807 человек.

В прошлом году занимал: 25 место в рейтинге.

Стоктон в 2013 году не был в десятке самых опасных городов. Но в 2014 криминогенная обстановка ухудшилась. Только количество убийств увеличилось на 50%.

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25.07.2017, 14:26
фото пользователя taxsist2
taxsist2

1. Фресно, штат Калифорния. Кроме загрязненного воздуха, 500 тыс. его жителей страдают от воздействия грунтовых вод, в которые проникает все то, чем удобряют раскинувшиеся в окрестностях поля, а также тонны пестицидов, используемых местными фермерами.

2. Бейкерсфилд, штат Калифорния. Этот город является нефтяной столицей Калифорнии, и отходы переработки нефти и газа вносят свой вклад в загрязнение воздуха, который экологи признали худшим в стране.

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25.07.2017, 12:14
фото пользователя taxsist2
taxsist2

3. Филадельфия, штат Пенсильвания. В реку Делавэр, на которой находится этот мегаполис, на протяжении десятилетий сбрасывали отходы нефтеперерабатывающие и химические предприятия. По данным государственного агентства экологического мониторинга Environmental Protection Agency (EPA), регион ежегодно получает 8,4 тонн токсичных выбросов в атмосферу и 3,2 тонн ядовитых стоков в воду.

4. Бриджпорт, штат Коннектикут. В этом городе сосредоточено производство автомобильных запчастей и асбеста, и в течение 20 лет отходы (содержащие свинец, мышьяк и диоксины) сбрасываются в местные водно-болотные угодья.

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25.07.2017, 12:15
фото пользователя taxsist2
taxsist2

5. Модесто, штат Калифорния. Несмотря на 15,5% безработицы (летом 2010 года — 17,3%,), здешние жители страдают и от производственных выбросов, и от выхлопных газов собственных автомобилей. К тому же город окружают поля, а агрохимия и средства защиты растений обычно приносят больше вреда, чем пользы.

6. Риверсайд, штат Калифорния. 4,2 млн. жителей муниципального образования Сан-Бернардино страдают от высокого уровня озона в атмосфере — результата производства взрывчатых веществ, ракетного топлива и фейерверков. А просочившиеся в почву перхлораты и трихлорэтилен уничтожили запасы питьевой воды.

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25.07.2017, 12:15
фото пользователя taxsist2
taxsist2

Нью-Хейвен, штат Коннектикут. Город известен не только находящимся здесь Йельским университетом, но и большим количеством фармацевтических компаний, которые, как известно, своими отходами наносят огромный вред окружающей среде.

8. Сан-Хосе, Калифорния. Этот город считается столицей Силиконовой долины, а производство электроники сопровождается утечкой токсичных растворителей в землю. Кроме того, здешний аэропорт располагается прямо на территории города, поэтому в центре Сан-Хосе создается впечатление, что самолеты заходят на посадку прямо над жилыми домами.

9. Стоктон, штат Калифорния. Город с населением 296 тыс. человек официально признан банкротом. Ни о каких природоохранных мерах здесь и речи быть не может: из-за проблем с финансами в городе пришлось сократить четверть полицейских. В результате, в 2011 году Стоктон занял пятое место в США по уровню преступности.

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25.07.2017, 12:16
фото пользователя taxsist2
taxsist2

Кливленд, штат Огайо

Насильственные преступления: 1334 на 100 тысяч человек.

Количество убийств: 16 на 100 тысяч человек.

Население: 388 655 человек.

Количество полицейских: нет информации.

В прошлом году занимал: 5 место в рейтинге.

В Кливленде число насильственных преступлений снизилось на 10% в период с 2013 по 2014. В то время как число зарегистрированных грабежей и нападений уменьшилось на 14% и 8% соответственно, за год в городе произошло на восемь убийств больше.

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25.07.2017, 12:16
фото пользователя taxsist2
taxsist2
В СШа да и в любой другой стране проблемы с преступностью и экологией стоят также остро.
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25.07.2017, 12:17
фото пользователя Твист.
Твист.
Согласен
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25.07.2017, 15:45
фото пользователя Aoifes
Aoifes
- Скажите, какова средняя заработная плата рабочего в СССР?
- А у вас негров линчуют! lol

Совковая демагогия.
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25.07.2017, 18:07
фото пользователя Fortuner
Fortuner
Откуда эта ватная статистика? Преступность есть везде, и проблемы с экологией не исключены, НО там уважают закон и за экологические косяки е6ут со страшной силой! А у нас аким поездил, ну-ну-ну сказал, а через время вонять ещё больше стало.
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25.07.2017, 16:54
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Fortuner по преступности отсюда:   http://www.esquire.com/news-politics/g2460/10-most-dangerous-cities/ 

Рейтинг самых грязных американских городов, по данным Американской легочной ассоциации.
в политику не особо вдавался, ватная статистика у американских изданий или нет не вникал, так навскидку взял, покопаться думаю ситуация аналогично и сейчас в некоторых регионах США. Тебе думаю можно самому порыться если интересно.
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25.07.2017, 14:25
фото пользователя Твист.
Твист.
Таксист, низзя про Америку плохо писать, а то сразу в ватники зачисляют. На самом деле там молочные реки и кисельные берега, демократия и права человеков, все поют и танцуют! lol
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25.07.2017, 15:46
фото пользователя 1870
1870
Хороший актер. Но говорит, думаю, комплименты. И скорее авансом, по правилам вежливости. И это правильно.
ПС. Не знаю конечно к чему статистика здесь, ролик не смотрел, но недавно проходила инфа сколько застрелено полицейскими США людей за год (или полгода, могу ошибиться). Цифра была около 500 человек. Если даже за год - то получается больше одного человека в день. Демократично, не правда ли...
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25.07.2017, 20:33
фото пользователя Tony Montana
Tony Montana
Я поклонник этого актёра. "Семьянин" и "Знамение" не устаю пересматривать.
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26.07.2017, 00:40
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