﻿ Microsoft отказывается от Paint

Корпорация Microsoft удалит графический редактор Paint из операционной системы Windows 10, передает Lenta.ru.
Об этом сообщается на сайте компании, посвященном изменениям в обновлении Fall Creators Update, которое выйдет в конце 2017 года.
В списке изменений новой версии ОС указывается, что приложения Outlook Express, Reader, Microsoft Paint и некоторые другие попали в список «удаленных или устаревших». Это означает, что программы не находятся в активной разработке и будут удалены.
При этом в обновлении Windows 10 Creators Update компания представила Paint 3D. Однако это не новая версия привычного Paint, а отдельное приложение для работы с 3D-изображениями.
Первая версия графического редактора Microsoft Paint была выпущена в 1985 году и изначально представляла собой однобитную монохромную версию программы PaintSphere ZSoft.
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