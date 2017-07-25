﻿ Microsoft отказывается от Paint

Microsoft отказывается от Paint

Автор:
Microsoft отказывается от Paint

Корпорация Microsoft удалит графический редактор Paint из операционной системы Windows 10, передает Lenta.ru.

Об этом сообщается на сайте компании, посвященном изменениям в обновлении Fall Creators Update, которое выйдет в конце 2017 года.

В списке изменений новой версии ОС указывается, что приложения Outlook Express, Reader, Microsoft Paint и некоторые другие попали в список «удаленных или устаревших». Это означает, что программы не находятся в активной разработке и будут удалены.

При этом в обновлении Windows 10 Creators Update компания представила Paint 3D. Однако это не новая версия привычного Paint, а отдельное приложение для работы с 3D-изображениями.

Первая версия графического редактора Microsoft Paint была выпущена в 1985 году и изначально представляла собой однобитную монохромную версию программы PaintSphere ZSoft.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
24.03.2016, 18:44
  
Чат-бот от Microsoft за сутки возненавидел человечество и стал нацистом
14.05.2014, 12:08
  
Казахстанский студент поработал в Twitter и продал дипломную работу Microsoft
08.04.2014, 12:18
  
Microsoft прекращает поддержку операционной системы Windows XP
03.09.2013, 15:30
  
Microsoft и Nokia объединяются
14.09.2010, 13:53
  
Microsoft выступила против «антипиратских» рейдов в России‎
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
В Актобе бедность просто била в глаза - польское СМИ 3
В Актобе ожидается жара до 43 градусов
​"Эйр Астана" уволила пилота, в крови которого был обнаружен алкоголь
В Актобе инвалидам помогли прокуроры​
Хэштег в поддержку избившего подозреваемого в педофилии сержанта запустили в Сети 7
В Шымкенте обнаружили скелет предположительно древнего динозавра
В Актобе назвали причину неприятных запахов 35
Очередники на землю в Актобе могут приобрести дома с участком 3
Пропавшие в Египте студенты не были замечены в нетрадиционном вероисповедании
В Египте пропали без вести шестеро казахстанцев - МИД РК
Loading...