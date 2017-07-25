﻿ Пропавшие в Египте студенты не были замечены в нетрадиционном вероисповедании

Пропавшие в Египте студенты не были замечены в нетрадиционном вероисповедании

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Пропавшие в Египте студенты не были замечены в нетрадиционном вероисповедании

Поиски пропавших студентов продолжаются.

По сведениям посольства Казахстана в Египте, в поведении пропавших казахстанских студентов не было замечено признаков нетрадиционного вероисповедания, сообщил Zakon.kz руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков.

«По имеющимся у нас данным, двое магистрантов университета имени Абылай хана 11 июля прибыли в Каир для прохождения двухмесячных языковых курсов. Они проживали в одной квартире еще с четырьмя казахстанскими студентами, которые также обучались в этом учебном заведении. 20 июля с ними связь была прервана, они перестали выходить на контакт со своими близкими», - сказал он.

По его словам, с этого момента начались поиски казахстанцев.

«С этого момента дипломаты приступили к поиску. Были проведены соответствующие мероприятия в рамках компетенции нашего консула. Посольство Казахстана направило ноту в МИД Египта с просьбой оказать содействие в установлении настоящего местоположения наших граждан», - уточнил А. Жайнаков

Напомним, ранее стало известно, что шестеро казахстанцев, пропавших в Египте студенты-магистранты, получившие возможность усовершенствовать знания арабского языка в университете Египта в период летних каникул.

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