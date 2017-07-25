﻿ Очередники на землю в Актобе могут приобрести дома с участком

Участовать могут очередники, подавшие заявление на земельные участки под ИЖС с 2006 по 2017 год. Об этом сообщает акимат города Актобе.

По государственной программе «Нұрлы жер» акимат города Актобе объявил о приеме заявлений на приобретение индивидуальных жилых домов с прилегающим земельным участком, только очередникам на получение земельных участков под ИЖС.

Индивидуальные жилые дома будут возводиться в мкр. Нур-Актобе.

В микрорайоне предусмотрено строительство 2 школ на 1000-1200 мест и 2 детских дошкольных учреждения на 280-320 мест.

Очередники, состоящие в очереди на земельные участки, будут получать не просто землю, а готовый дом.

Обязательные условия:

1. Состоять в списке очередников на землю;

2. Иметь накопительный вклад в ЖССБ.

Площади возводимых строений будут варьироваться от 114,6 кв. м. до 152,3 кв.м., где стоимость 1 кв.м. 120 000 тенге.

По данной программе, приобретение жилья подразумевается путем получения банковского займа в АО "Жилстройсбербанк Казахстана" с внесением первоначального взноса от 30% от стоимости жилья под 5% годовых.

Расчеты и параметры, а также необходимый доход для участия в Программе будет разъясняется в ГУ "Отдел земельных отношений города Актобе", расположенного по улице Алтынсарина 2,до 31 июля с 9:30-13:00, с 14:00 до 18:30).

Участников при себе необходимо иметь удостоверение личности и выписку с пенсионного фонда.

В отделе земельных отношений пояснили, что участвовать в программе «Нурлы Жер» не обязательно, если очередник ожидает свою очередь на получение 10 соток земли на бесплатной основе.