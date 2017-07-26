﻿ В Актобе назвали причину неприятных запахов

В Актобе назвали причину неприятных запахов

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В Актобе назвали причину неприятных запахов

На совещании в акимате руководитель департамента экологии рассказал, почему Актобе окутан неприятными запахами. Это связано с резким повышением температуры, пояснил он, сообщает "Диапазон" со ссылкой на информационный центр "Актобе акпарат".

Во вторник, 25 июля, проведено выездное совещание по вопросам состояния атмосферного воздуха в Актобе, которое прошло на новой канализационной сливной станции в районе п.Кирпичный.

О состоянии атмосферного воздуха доложил руководитель департамента экологии Жаксыгали Иманкулов.

В последние дни в Актобе наблюдается значительное превышение допустимых норм сероводорода в атмосферном воздухе и как следствие появление неприятного запаха. Это связано с резким повышением температуры, пояснил он.

"В связи с жаркой погодой увеличилось образование сероводорода в канализационных сетях. Днем температура достигает 30-33 градусов, а ночью падает до 18-20 градусов. Из-за таких колебаний температуры в ночное время резко снижается атмосферное давление, что приводит к выбросам сероводорода, который приходит в город с воздушными массами", - сообщил Иманкулов.

По его словам, в городе насчитывается более 300 предприятий, сбрасывающих промышленные стоки в канализационные сети. Большая часть выбросов приходится на 50 крупных компаний. По некоторым из них зафиксировано превышение допустимых концентраций вредных веществ в несколько раз.

Заместитель акима области Кайрат Бекенов отметил, что в последнее время через социальные сети и СМИ поступает большое количество жалоб горожан на зловоние. Поэтому департамент экологии будет проводить внеплановые проверки предприятий на соблюдение экологических норм. Нарушителей привлекут к административной ответственности вплоть до приостановления деятельности. Первые результаты проверок озвучат в течение двух недель.

Отметим, для улучшению экологической ситуации в областном центре строится три канализационные сливные станции. Одна такая станция одномоментно может принять пять ассенизаторских автомашин.

Здесь нечистоты будут разбавлены технической водой и далее перекачаны в центральную канализационную систему. На эти цели выделено свыше 300 млн. тенге. Таким образом, планируется решить проблему слива нечистот из частного сектора.

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Все комментарии (35):
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фото пользователя toki_tok
toki_tok
за сколько миллионов денег московская фирма установила что виновата во всем наша отдельно взятая температура? почему так не происходит в других городах нашей страны и мира?
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26.07.2017, 09:51
фото пользователя Ares
Ares
ЭВРИКА!!!... атмосферное давление - причина неприятных запахов. Может, над нами эксперимент ставят? Лет через 10-20 посмотрим статистику заболеваний, смертности. Здоровья жалко. По себе и окружающим смотрю: кашель, аллергия... мало ли что еще может быть. 
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26.07.2017, 10:01
фото пользователя Nokia5800
Nokia5800
Бедные-бедные арабы, турки, малазийцы и другие жители экваториальной части планеты! Только сейчас я осознал, в каких жутких условиях вы живёте! Уважаемые москвичи, вы нам г*вно на палочке за леденец можете продать,благо не мы покупаем, но заставить нас в это поверить не получится. Идиотов ищите в другом месте
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26.07.2017, 10:03
фото пользователя ферзя
ферзя
Вот мы и дожились.  В загрязнении воздуха оказывается виновата природа.  Следует ожидать что осенний дождь дело ухудшит а морозы вытеснят льдами сероводород и отправят в город. 
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26.07.2017, 10:07
фото пользователя ферзя
ферзя
Я теперь понял почему у нас своего цирка нет. Клоунов без цирка достаточно. 
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26.07.2017, 10:09
фото пользователя taxsist2
taxsist2
необходимо увольнение ответственного работника, эколога т.к он по моему субьективному мнению не дает конкретного решения вопроса и конкретного ответа. Диапазон поставьте вопрос перед Акиматом с какого количество людей, граждан данного города, проголосовавших об увольнении работника государственной службы будет рассмотрено его соответствие занимаемой должности? понимаю закон о гослужбе и т.д но есть понятие потеря доверия, компрометирование государственной службы, создание общественного резонанса, вот такие извините глупые ответы зарождают недовольтство масс. Если бы перед президентом аким Астаны говорил бы глупости мол извините ЕБ, запахи мол от природы зависят и устранить не можем то вряд ли еще находился бы на своем месте,а у нас каждый раз меняются причины. Тьфу на Вас(с).
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26.07.2017, 10:09
фото пользователя taxsist2
taxsist2
живем извините за выражение в сортире.. вонь по утрам невыносимая, уважайте людей г-да чиновники не можете решать вопрос и дать конкретный ответа изза чего по человечески и когда решите то грош цена таким работникам.
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26.07.2017, 10:13
фото пользователя Aoifes
Aoifes
Если бы тут только тухлятиной воняло, но воняет же еще гарью с полигона и с заводов. Видимо тоже благодаря перепадам давления.
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26.07.2017, 10:16
фото пользователя alexstar007
alexstar007
У нас не социальное государство, которое думает о благе народа...Потому что рулит кучка коррупированной олигархии паразитов. Для них главное -личное обогащение.  А итогом такого управления всегда остаются мертвые планеты и помойки...Просыпайтесь...smile
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26.07.2017, 10:31
фото пользователя ферзя
ферзя
Вся причина тут как правильно указал таксист в некомпетентности людей находящихся на тех или иных постах. Такие ответы и разъяснения это глупейшее высказывание очень легко то подтверждает. Это сказал наверно не местный. и он наверно не знал, что воняет не только сейчас. Пожалуй это не прекращается много лет. И главное тут в том что власти не в состоянии это решить. Только замеряют и отмеряют и снова и снова констатируют.  В советском союзе глава завода был просто служащий огромной державы и за подобное мог бы и сесть. Сегодняшние хозяева, далеко начехали на всех.  И  даже акиму к ним не подступится, а то плюнули бы ему в лицо или выгнали бы пинками.  А как оправдать свою беспомощность.  Это лучше чем говорить что прилет летающих тарелок, создал свалки и нагадили. Чем оправдываться лучше сказали бы президенту правду и попросили ужесточить наказание вплоть до лишения свободы за отравления окружающей среды и граждан, с конфискацией &
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26.07.2017, 10:36
фото пользователя ферзя
ферзя
Именно с конфискацией объекта загрязняющего нашу среду. Сколько стоит завод а сколько здоровье людей. Такой бы захват предприятия при входе его в стойло государства люди бы поняли. И тогда хозяева предприятий, чтоб просто так не потерять нажитое, вынуждены были бы устранять  угрозы потерять имущество. От таких бы шагов было бы всем хорошо народу, природе, земле и даже власти. Одному предпринимателю было бы туго, но решаемо. Не бойтесь потерять инвесторов, бойтесь потерять людей - они важней и бесценны. Здоровье наших родных отдельно каждого дороже всех этих заводов.
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26.07.2017, 10:45
фото пользователя taxsist2
taxsist2
ферзя еще в детстве наблюдал, как горят факела в Жанажоле, прошло больше 30 лет до сих пор горят, но стало больше факелов. Когда спросил одного мужика,работягу, который после умер от рака крови, а почему не потушат, говорил,что мало кампаний и дорого. До сих пор горят и Вы правы скорее всего проще платить штрафы которые забиты в себестоимость добычи чем строить, что-то гасить и т.д. а на местном уровне "заставить" такие кампании доли в которых принадлежат через офшоры и т.д олигархам не так-то просто, чьи-то интересы заденешь можно и закончить карьеру.
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26.07.2017, 15:25
фото пользователя Legolas
Legolas
Значит осенью, зимой и весной у нас с этим всё в порядке...???????

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26.07.2017, 10:37
фото пользователя Legolas
Legolas
Довелось недавно побывать за отвалами АЗФ в сторону Курайли...

Труба...

Как там растения ещё растут...???
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26.07.2017, 10:42
фото пользователя ферзя
ферзя
Мне приходится сейчас охранять поля. в том числе ночью. Как раз в 10 км от АЗФ. Еслиб бы Вы видели как он светится ночью и не от электричества. Какие клубы идут от него.  Я думаю город утром в тумане именно от этого.  Где то под утро все это начинает смягчатся и к 8 утра ветер все начинает успевать разгонять.  Часто приходится наблюдать вот еще что. Когда наших городских вывозишь подальше от города. дети что с города начинают терять сознания. При вызове медиков оказалось что это они не привыкли к такому чистому воздуху. Представьте как мы травимся. 
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26.07.2017, 10:53
фото пользователя Legolas
Legolas
Даа... есть такое дело...

Вывод зачем нужен такой Департамент, только чтоб штрафы налагать, да казну этим пополнять?

И забота Государства о здоровье населения и защите экологии происходит только на словах, но не на деле...
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26.07.2017, 11:04
фото пользователя taxsist2
taxsist2
ферзя обычно и ночью делают выбросы.
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26.07.2017, 15:26
фото пользователя logovaldis
logovaldis
Устранить зловонный запах, который исходит из озера Талдыколь в столице, потребовал президент Казахстана на совещании по вопросам подготовки к выставке «ЭКСПО-2017». 

«Шесть лет занимался Тасмагамбетов, ничего не сделал! Ты (аким Астаны Адильбек Джаксыбеков.) работаешь – ничего не делаешь. Воняет! Если в этом году не решите, для тебя с Хорошуном (Сергей, первый зам.акима столицы) юрту поставлю, будете жить возле Талдыколя. Шесть миллиардов потрачено – ничего не сделано. Как мы собираемся здесь?.. Кто приедет сюда? Вонь нюхать твою! Скажи? Только поручишь объект – вот такой делаете проект со страшными затратами денег. Сколько вы меня кормите этим Талдыколем? Вычистите, срубите и так далее. Кто скажет, когда будет? К правительству давай, к кому надо пойдите, решите этот вопрос. Позор. Хвалимся столицей. А что столица? Вонючая!» – не стеснялся в выражениях Нурсултан Назарбаев. 
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26.07.2017, 10:58
фото пользователя Zloi
Zloi
Тасмагамбетов несколько лет руководил проектом по очистке, оставалось только нажать последнюю кнопку, как говорится. Но пришел новый аким и посчитал, что в столице может еще немного повонять. Акимствовал он недолго, так что получить люлей не пришлось. Следующему акиму повезло меньше, поэтому работы возобновили. Жалко только, что оказалось со временем нужно больше денег, потому что девальвация и бла-бла-бла... 
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26.07.2017, 12:40
фото пользователя taxsist2
taxsist2
так отчитался Исекешев,что проблему с вонью решили
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26.07.2017, 16:17
фото пользователя logovaldis
logovaldis
Может нам у Елбасы помощи попросить?     
Как мы видим у него есть опыт в решении данных проблем! В Астане действительно сразу вонять перестало. И вроде спецов. даже московских не приглашали, чтобы понять - откуда воняет)))
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26.07.2017, 11:01
фото пользователя 1870
1870
logovaldis, подванивает до сих пор. Районы наиболее чувствительные - от Рамстора до Народного банка (главное здание), левый берег - от Хан Шатыра в сторону Жагалау, по Победе в сторону старого вокзала.
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26.07.2017, 11:03
фото пользователя logovaldis
logovaldis
То есть вы хотите сказать, что даже ОН не в силах решить эту проблему???
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26.07.2017, 11:04
фото пользователя 1870
1870
хочу сказать - что подванивает. И юрты нет...
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26.07.2017, 11:06
фото пользователя logovaldis
logovaldis
"Это прискорбно!!!" © Александр Родионович Бородач
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26.07.2017, 11:07
фото пользователя 1870
1870
предлагаю - "понять и простить"... Потомки решат за них...
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26.07.2017, 11:09
фото пользователя ферзя
ферзя
Я думаю что если Аким области читает это что мы ему рекомендуем, он заострит на том внимание и попытается пробить ужесточение закона о экологии. 
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26.07.2017, 11:10
фото пользователя Legolas
Legolas
И юрты нет... wink

Перекочевали на другой источник... wink

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26.07.2017, 11:34
фото пользователя taxsist2
taxsist2
1870 ну абсолютно от запахо с точки зрения науки избавится в многотысячном городе априори невозможно, запахи будут естественно, подванивать наверное тоже)) но у нас не подванивает,а воняет.
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26.07.2017, 16:39
фото пользователя ферзя
ферзя
Еле басы живет в Астане, а там какие заводы?  и то тяжко.  При этом там ЭКСПО. У нас выбросов в сотни раз больше, нас обгоняет павлодар и в три четыре раза караганда. 
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26.07.2017, 11:08
фото пользователя Малинка
Малинка
Поэтому департамент экологии будет проводить внеплановые проверки предприятий на соблюдение экологических норм.
Во как!!!Поэтому..
Даже не потому што-потому.
департамент экологии потому что жалоба поступила будет проверять?
А если бы не было жалобы?Не надо проверять?
А где их святая обязанность?Сколько лет уже это продолжается,эта вонь.
У Департамента все предприятия в норме чтоли были?
Вот надо разогнать это ведомство,за не нужностью .
Или же дело в другом было,может.Из за чего ничего не видели,ничего не слышали,запаха не было,выбросов не было

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26.07.2017, 14:40
фото пользователя pcproman
pcproman
Этот Иманкулов давно вызывает у меня подозрение. Вся экология КЗ завязана на деньгах. У кого есть деньги, тому всё можно, хоть цианид в водопровод сбрасывать. Над нами реально издеваются, не зажрались ли бастыки там? Пора им яйца поотрывать за всё наболевшее.
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26.07.2017, 15:38
фото пользователя Малинка
Малинка
Какое огромное количество людей,миллион людей,травиться сероводородом и различными углеводородами,а экологи сидят кушают бешбармак.
Разве это не их святая обязанность обнаружить такие очаги или же отработать сразу с предприятиями?
1.ПЕК
2.Отчет по плану природоохранных мероприятий
3.Отчеты по разрешенным и фактическим выбросам.
Или просто бумагу пинают для вида.
Где их лаборатории?Почему у специалистов турундочки в носу?Почему должен дядя приехать с Москвы?
Какая надобность сидеть в кабинетах,если надо было уже вчера бегать вокруг города и бить в колокола в церкви в 11 мкр.
Ели не могут и не компетентны,то разогнать эту всю контору и зарплату этой толпы платить дядьке с Москвы.
Сероводород и углеводороды ,это онкология и другие заболевания,это аллергия и головные боли,он вреден для живого человека.
Для защиты населения и природы ,и были созданы департаменты экологии,функция в этом,а не в любви к Бенжамину.

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26.07.2017, 16:09
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Малинка когда в Кенкияке был выброс сероводорода(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4) там поставили экологический пост, толку хотя))) субъективно,кажется чисто для показухи. даже журналистам Би-Биси такую информацию люди передали,что травят сероводородом людей. Зато наш Аким победил в номинации самый активный Аким страны, поздравляю всех с этой номинацией. 
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26.07.2017, 16:50
фото пользователя krasna_devica
krasna_devica
Надо дождаться, когда ветер к соседям задует нашу вонь, тогда они на прямой линии пожалуются Путину, и все решится за пять минут
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