﻿ Хэштег в поддержку избившего подозреваемого в педофилии сержанта запустили в Сети

Хэштег в поддержку избившего подозреваемого в педофилии сержанта запустили в Сети

Автор:
Хэштег в поддержку избившего подозреваемого в педофилии сержанта запустили в Сети

Пользователи социальной сети Instagram, неравнодушные к судьбе конвоира, который избил подозреваемого в педофилии, запустили хэштег #Сержантправ, передает ИА «NewTimes.kz».

В Instagram появилось видео, на котором девушка записала видеообращение к другим пользователям сети о том, что она запускает флешмоб в защиту сержанта полиции из Сатпаева.

«К сожалению, я не знаю имя этого парня, который поступил в первую очередь как человек, а не как сотрудник полиции. Сержант прав», - говорит она.

В свою очередь пользователи сети подхватили хештег #СержантПрав и активно начали публиковать фото и видеообращения со словами поддержки в адрес сержанта. По словам многих из них, они поступили бы также на месте сержанта. В своих постах люди просят поддержать конвоира и восстановить полицейского в должности.

Напомним, 24 июля стало известно о том, что в Сатпаеве задержан 50-летний мужчина, который обманным путем заманил пятилетнего ребенка к себе в квартиру и совершил насильственные действия сексуального характера.

Позже в сети появилось видео допроса мужчины, на котором один из присутствующих полицейских избил педофила, признавшегося в изнасиловании пятилетней девочки.

Ночью 24 июля стало известно, конвоир был уволен и взят под стражу. В отношении сержанта полиции начато досудебное расследование по статье 362 Уголовного кодекса «Превышение власти или должностных полномочий».

В тот же вечер, один из родственников пострадавшей девочки заявил, что полицейский поступил правильно.

«Этот человек хоть и подозреваемый, но его вина уже доказана. Он сам признался, что надругался над ребенком. Он даже не раскаивается. Заплаканную напуганную девочку нашли в одной из комнат полицейские. Неужели с таким извергом нужно еще церемониться? Он сломал жизнь ребенку. Девочка теперь постоянно плачет, вздрагивает, не разговаривает. Когда такую категорию преступников закон будет карать более сурово?» - недоумевает родственник.

Теги: , , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
26.07.2017, 15:25
  
​В Семее 7-летняя девочка задохнулась в холодильнике
26.07.2017, 14:54
  
Слухи о смерти пятилетней жертвы педофила в Сатпаеве опровергли медики
25.07.2017, 11:22
  
В Сатпаеве уволили конвоира за избиение педофила 8
24.07.2017, 16:09
  
В Сатпаеве пожилой педофил изнасиловал 5-летнюю девочку
23.07.2017, 10:32
  
5-летнюю девочку оштрафовали за продажу домашнего лимонада 9
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (7):
Сортировать:
фото пользователя taxsist2
taxsist2
#СОБЛЮДАЙ ЗАКОН, надо было запустить, а не сержант прав. Если бы его избивал прохожий поддержал бы, но сержант блюститель правопорядка и совершил нарушение Закона. 
Ответить
26.07.2017, 17:44
фото пользователя Tony Montana
Tony Montana
Люди, вы в своём уме? Сержант есть суд? Не в клозетах разруха, а в головах!!! Истина
Ответить
26.07.2017, 18:17
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Tony Montana люди мыслят эмоциями,а не здравым смыслом, жаль. Это значит,что можно играя на эмоциях манипулировать. 
Ответить
26.07.2017, 18:35
фото пользователя taxsist2
taxsist2
В армии, я как-то лежал в госпитале и в этом уфимском учреждении для солдатиков, работал дворником спившийся врач.
Помню, что звали его Эдград.
Он был в возрасте, курил трубку и обладал просто энциклопедическими знаниями практически во всех областях.
И, главное, это был великолепный рассказчик замечательных историй, коих у него было неимоверное количество.
Однажды, мы перетаскивали на улице небольшие ящички - в госпитале все выздоравливающие и легко больные работали.
И из одного ящика, через щель, полученную при небрежной разгрузке, посыпались подшипники.
Ответить
26.07.2017, 18:37
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Эдгард взял один из них, надел на палец и покрутил.
И последовала история, как его преподаватель московского мединститута, фронтовой врач с огромным стажем, участвовал в эвакуации психиатрической лечебницы в начале войны откуда-то с Украины на Восток.
Понятно, война.
Все кругом грохочет, немцы уже рядом и самолеты утюжат отступающих чуть ли ни через каждые пять минут.
Психи боятся, цепляются за все и вытащить их невозможно
И тогда врач-преподаватель увидел впопыхах оставленный кем-то ящик.
Ответить
26.07.2017, 18:38
фото пользователя taxsist2
taxsist2
В котором находились подшипники.
И вот он быстро раздал подшипники психбольным, одел им на пальцы и показал как их надо крутить.
Умственно больные люди просто были заворожены действом и легко позволяли себя вести и усаживать в машины.
Эдгард говорил, что его преподаватель - тот самый врач, впоследствии описал в научной работе этот эксперимент, показывая, что идиотам необходимо в некоторых случаях замыкать, зацикливать сознание, дабы голова не рожала другие мысли, приводящие к неожиданным действиям.
И вот хожу я сейчас по улицам и вижу эти самые "завораживатели" - спиннеры в руках почти всех деток.
Вспоминаю ту историю с отвлечением идиотов. И как-то мне не по себе...Вадим Андреев (с)
Ответить
26.07.2017, 18:37
фото пользователя Tony Montana
Tony Montana
))) буквально на днях где-то это уже читал ))) Я много слышал о пытках в тюрьмах РК. Да и не только о пытках
Ответить
26.07.2017, 21:24
Последние новости раздела
В Актобе бедность просто била в глаза - польское СМИ 4
В Актобе ожидается жара до 43 градусов
​"Эйр Астана" уволила пилота, в крови которого был обнаружен алкоголь
В Актобе инвалидам помогли прокуроры​
В Шымкенте обнаружили скелет предположительно древнего динозавра
В Актобе назвали причину неприятных запахов 35
Очередники на землю в Актобе могут приобрести дома с участком 3
Пропавшие в Египте студенты не были замечены в нетрадиционном вероисповедании
В Египте пропали без вести шестеро казахстанцев - МИД РК
Microsoft отказывается от Paint
Loading...