﻿ В Актобе ожидается жара до 43 градусов

В Актобе ожидается жара до 43 градусов

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В Актобе ожидается жара до 43 градусов

28-30 июля в Актюбинской области ожидается сильная жара, сообщает "Диапазон" со ссылкой на ДЧС области.

Температура воздуха может подняться до +43 градусов тепла.

Такая же погода по данным синоптиков, будет днем 28-29 июля в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, а 29-30 июля в Костанайской областях ожидается местами очень сильная жара 40-43 градусов.

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