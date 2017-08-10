﻿ Сообщник Аблязова добровольно вернулся в Казахстан

Сообщник Аблязова добровольно вернулся в Казахстан

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Сообщник Аблязова добровольно вернулся в Казахстан

Он полностью признал свою вину и сотрудничает со следствием.

Сообщник Мухтара Аблязова Ержан Кадесов добровольно вернулся из Венгрии в Казахстан, сообщает пресс-служба Национального бюро по противодействию коррупции.

"24 июля 2017 года из Будапешта в Казахстан добровольно прибыл Ержан Кадесов - один из подозреваемых по уголовному делу о хищениях денежных средств АО "БТА Банк", совершенных преступным сообществом под руководством бывшего председателя совета директоров банка Мухтара Аблязова", - говорится в сообщении ведомства.

По информации Нацбюро, в июле судебным органам Венгрии Кадесов заявил о добровольном возвращении в Казахстан.

Ранее он занимал должность заместителя начальника Управления по проблемным кредитам. В 2009 году Кадесову было предъявлено заочное обвинение, и в последующем он был объявлен в международный розыск.

В настоящее время с Кадесовым проведены все необходимые следственные действия.

"Он полностью признает свою вину, дает подробные показания как об обстоятельствах хищения и отмывания Аблязовым денежных средств АО "БТА банк", так и организации вывоза из Казахстана сотрудников банка и подконтрольных компаний в целях недопущения дачи показаний против него", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно информации Нацбюро, в период нахождения в Венгрии Аблязов и его сообщники путем запугивания несправедливым судом и предвзятым отношением органа следствия препятствовали Кадесову возвратиться на родину.

"Полученные от Кадесова показания подтверждают пояснения других бывших сообщников Аблязова и дополняют их деталями незаконного вывоза всего топ-менеджмента банка из Казахстана через Бишкек в Россию, Украину и другие страны. Все они по указанию Аблязова умышленно введены в заблуждение о применении в отношении них пыток и других незаконных методов. С учетом активного сотрудничества с органом следствием и оказываемого содействия в получении дополнительных доказательств по ходатайству подозреваемого Кадесова и его адвоката 9 августа ранее избранная мера пресечения в виде ареста изменена на залог. Досудебное расследование в отношении него продолжается", - заключили в Нацбюро.

Напомним, 7 июня в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы огласили приговор по делу Мухтара Аблязова. Бывшего руководителя БТА Банка приговорили к 20 годам тюрьмы.

Суд постановил конфисковать имущество экс-банкира и назначить ему штраф в размере 300 МРП (680 700 тенге). Отбывать наказание он будет в учреждении максимальной безопасности.

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