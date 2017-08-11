﻿ Почти 100 человек скончались, не дождавшись скорой в Шымкенте

За последнее полугодие в Шымкенте от сердечно-сосудистых заболеваний не дождавшись приезда "скорой помощи" скончались 93 человека, передает TVK со ссылкой на городскую станцию скорой медицинской помощи.

Как рассказали, специалисты городской станции скорой медицинской помощи, большинство случаев связаны с инсультами, повышенным давлением и внезапной сердечной смертью. Кроме того, до приезда кареты скорой помощи в результате автомобильных аварий погибли 16 человек. Отметим, всего на пульт 103 поступило более 260 тысяч обращений. На 242 тысячи из них выехала бригада скорой помощи.