﻿ ФК "Актобе" встретился с болельщиками

ФК "Актобе" встретился с болельщиками

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ФК "Актобе" встретился с болельщиками

Актюбинцы предложили сменить капитана и тренера, сообщает пресс- служба ФК "Актобе".

23 августа на стадионе "Нефтяник" команда ФК "Актобе" провела открытую тренировку, на которую могли прийти все желающие. Помимо того, что болельщики смогли посмотреть, как тренируется команда, и как футболисты сыграли "двусторонку", у них была возможность поговорить с главным тренером и спортсменами с глазу на глаз.

На встрече с болельщиками были подняты самые актуальные темы последних недель. Встречи с командой болельщики ждали давно, поэтому накопилось немало вопросов, среди которых можно сказать были и претензионные. Главный тренер и футболисты не оставили болельщиков без ответов. Команда призналась, что тоже переживает за результаты.

В первую очередь, актюбинцы выразили недоверие к капитану Андрею Сидельникову. Многие уверены что команде нужен другой капитан. Ими были предложены такие кандидатуры как Воловик, Савич и Шимкович. На что главный тренер ответил, что рассмотрит предложения болельщиков.

Также, болельщики переживают по поводу того, что в стартовом составе играет мало местных игроков. Они советовали дать шанс Какимову и Отарбаеву.

Кроме того, актюбинцы сказали что не видят полной отдачи от команды. В случае если "Актобе" не победит "Окжетпес", они пообещали, что будут требовать отставки тренера.

Муханов отметил, что никто в команде не сидит сложа руки, каждый прилагает максимальные усилия, чтобы вывести команду из критической ситуации. Душан Савич, в свою очередь, высказался о том, что футболисты не спят ночами из-за переживаний, что они испытывают вину перед болельщиками, которые полностью заполняют стадион, несмотря на то, что команда на последнем месте.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя sulizok
sulizok
Надо было пригласить главного виновника позорища,посвященного пятидесятилетию местного футбола-мистера Сапарбаева.
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24.08.2017, 20:17
фото пользователя USSR
USSR
Дело не в тренере, во всяком случае сейчас. Изначально не видно программы развития клуба, даже когда были локальные успехи на республиканском уровне. Побеждать за счет раздутого бюджета - тупик. Когда-то и Астана с Кайратом сдуются. Или (что вероятнее) чемпионат сократится до минимума, как в футзале, и вечно перво-вторые смогут не беспокоиться. Перспектива этого сезона - с трудом вылезти от прямого вылета с КПЛ, но если УЕФА накажет снятием очков за Неко, то первая лига здравствуй. Возможно это даже неплохо, в сравнении с ликвидацией клуба. Посмотрим, немного осталось.
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24.08.2017, 20:47
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