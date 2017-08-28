﻿ В Таразе осужденные будут общаться с родными по Skype

Нескольким осужденным разрешили связаться с семьей за хорошее поведение.

По инициативе прокуратуры Жамбылской области в исправительных учреждениях ДУИС области в режиме online обеспечивается проведение видеосвиданий осужденных с родственниками, проживающих в иных населенных пунктах Казахстана по Skype, и за ее пределами, сообщает zakon.kz со ссылкой на прокурора Жамбылской области Айдоса Майлыбаева.

"Основная цель – в моральной и психологической поддержке осужденного, поддержании позитивных социальных связей, так как не все родственники могут позволить себе приезжать на свидания в места отбытия наказания родственников", - отметил он.

Первое "видеосвидание" было проведено 24 июля в учреждении ЖД-158/4 (учреждение максимальной безопасности).

Восьми осужденным, которые неукоснительно соблюдали правила внутреннего распорядка, а также за хорошее поведение, добросовестное отношении к труду в порядке поощрения была предоставлена возможность связаться с родственниками.

По словам заместителя прокурора области Руслана Исаева рассматривается вопрос об организации свидании осужденных с родными с помощью Интернета на регулярной основе.

"К примеру, один из осужденных смог связаться со своей супругой проживающей в соседней республике в Бишкеке. Уверены, что это еще один шаг направленный на исправление осужденного, формирование у него стойкого желания вернуться в общество честным человеком", – отметил Руслан Исаев.