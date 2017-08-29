﻿ 50 пар одновременно поженятся на площади облакимата в День Конституции

В 11:00 часов 12 тысяч актюбинцев-представителей различных профессий пройдут в праздничном шествии от площади Центрального стадиона до облакимата.

30 августа в Актобе пройдут мероприятия посвященные дню Конституции. В 11:00 часов 12 тысяч актюбинцев-представителей различных профессий пройдут в праздничном шествии от площади Центрального стадиона до облакимата, где их встретят участники торжественного мероприятия, передает "Диапазон".

Здесь же, на площади областного акимата одновременно зарегистрируются 50 пар молодоженов. Регистрация пройдет с участием сотрудников РАГСа. Свидетельство о браке молодоженам вручит аким области и секретарь областного маслихата. Молодые закружатся в вальсе, а затем запустят в небо тысячи шаров.

Секретами семейного счастья с молодыми поделятся 50 пар актюбинцев, проживших в браке от 25 до 65 лет (65-летнюю годовщину празднуют Бахит и Ольга Избасаровы).

Пожилые супруги подарят молодым символический подарок и дадут слова напутствия.