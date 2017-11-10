﻿﻿ В Актюбинской области задержали браконьера

Около села Копа, Байганинского района, полицейские остановили мотоцикл «Урал». Им управлял безработный житель Атырауской области, сообщает "Диапазон" со ссылкой на ДВД области.

У охотника нашли и изъяли отстреленного зайца, не зарегистрированное ружье 12-го калибра и 8 патронов.

Против него завели уголовное дело по статье «Незаконная охота».

По этой статье возможен штраф до 300 мрп, либо исправительные работы в том же размере, либо общественные работы на срок до 240 часов, либо арест на срок до 70 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года.