﻿﻿ Турсенгали Алагузову предложили стать ведущим

Турсенгали Алагузову, жениху Баян Есентаевой, предложили стать ведущим национальной музыкальной премии "Жыл таңдауы". Об этом бизнесмен рассказал журналисту Today.kz.

Как сообщил Турсенгали Алагузов, от предложения он отказался, однако информация успела попасть в Сеть.

- То, что я буду ведущим - это фейк. Но на самом деле ко мне обращались. Я отказал, но эту информацию уже "выкинули". Я бизнесмен, какой же я ведущий. Я не давал свое "добро", - сказал он.

Бизнесмен подчеркнул, что не считает предложение оскорблением.

И, кстати, что примечательно, Баян Есентаеву он назвал женой.

- Я не считаю это оскорблением, потому что моя новая жена, Баян Максатовна, - удивительный человек удивительного сердца и доброты. И я могу смело сказать, что она - Человек с большой буквы. Я считаю, что шоумены - такие же люди. Почему кто-то считает, что люди, которые на эстраде - они другого уровня и сословия? - посетовал Алагузов.

Он отметил, что не разделяет мнения комментаторов в Сети о "непрестижности" шоу-бизнеса.

- Я за то, чтобы у нас шоу-бизнес работал и прославлял страну. Когда люди говорят: "Почему бизнесмен собирается выходить на сцену, как он может - это же не его уровень. Он что, шут?". Я считаю, что это некрасиво. Нужно уважать все профессии, а не говорить, что что-то престижно, а что-то - нет, - сказал Турсенгали Алагузов.