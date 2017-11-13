﻿﻿ Бизнесмен выделил 32 млн тенге на памятник Есет батыру в Бестамаке (Видео)

В селе Бестамак отметили 350-летие Есет батыра Көкіұлы. В праздновании принял участие аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев, передает "Диапазон" со ссылкой на облакимат.

В ауле Бестамак находится мавзолей, где похоронен великий казахский полководец. Здесь развернули юрточный аул, организовали соревнования по национальным видам спорта - қазақ күресі, аламан байга, жорға жарыс, конкурс акынов.

В этот день открыли памятник Есет батыра на коне.

Памятник сделан из стеклопластика, его высота 11,5 метров, вес - 1,5 тонны. На его строительство и обустройство территории выделил 32 млн тенге местный предприниматель Нурлан Сагналин.

Также открыли сельскую врачебную амбулаторию. В амбулатории есть все необходимое медицинское оборудование, стоматологический и физиотерапевтический кабинеты.

Учреждение стоимостью 73 млн тенге рассчитана на 80 посещений в день.