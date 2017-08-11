﻿ ​Турция предложила Казахстану отменить визовый режим для трудовых мигрантов

Турция вложила в экономику Казахстана около двух миллиардов долларов инвестиций.

Турция предлагает Казахстану создать безвизовый режим для трудовых мигрантов. С такой инициативой в ходе казахстанско-турецкого бизнес-форума выступил министр экономики Турции Нихат Зейбекджи, сообщает ТК "Астана".

Он отметил, что компании двух стран давно и продуктивно сотрудничают. И за годы совместной работы Турция вложила в экономику Казахстана около двух миллиардов долларов инвестиций. Но это - не большой объем, - считает Зейбекджи. Его можно увеличить до 10 млрд долларов.

Сейчас между нашими странами ведется торговля в основном природными и энергоресурсами, подчеркнул министр. Но компании Турции готовы поставлять в Казахстан текстильные изделия и некоторые виды продуктов питания. Правда, для реализации этого Казахстану и Турции нужно пересмотреть торговое соглашение и убрать некоторые барьеры, считает спикер.

"Мы должны убрать все препятствия и барьеры для нашего сотрудничества. Да у нас есть безвизовый режим между нашими странами. Но мне кажется, что и рабочей силе надо дать безвизовый режим. Для того чтобы наши трудовые ресурсы могли так же свободно действовать на территории обеих стран", - сказал Министр экономики Турции Нихат Зейбекджи.

Кроме того, Нихат Зейбекджи озвучил и дату официального визита в Казахстан Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По его словам он запланирован на 9-10 сентября этого года.