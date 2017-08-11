﻿ ​Зампремьера посмотрел как строятся дома в новом микрорайоне Актобе

Фото В. Зобенко.

Первый заместитель премьер-министра Аскар Мамин сегодня посетил строительство малоэтажных домов по программе "Нурлы Жер", сообщает корреспондент "Диапазона".

О перспективах строительства столичному гостю рассказал аким области Бердыбек Сапарбаев.

В микрорайонах жилого массива Нур Актобе в 2017-18 годах возведут 523 малоэтажных индивидуальных дома, в этом году 194. Также здесь возводится 60 3-х и 4-х этажных домов по типу "Таун хаус". Из них 22 дома уже введут в этом году. В дальнейшем здесь планируется построить школу, детский сад и поликлинику. Квартиры здесь получат очередники, у которых имеются накопления в Жилстройсбербанке.

Аскар Мамин остался доволен увиденным и заявил, что купить жильё в этих новостройках выгоднее, чем строить самому.

Также Мамин посетил посёлок Курайлы, там строятся дома для пострадавших от паводка, выделено 70 земельных участков.

После кортеж направился в Батыс-2. Здесь Мамину показали стройку дворца единоборств, ледового дворца и академию творчеств. Сапарбаев рассказал, что в мкр. Батыс 2 предприниматель построит ещё один теннисный корт с крытыми и открытыми зонами, гостиницу для спортсменов.

Более подробно о визите зампремьера в нашу область читайте в свежем выпуске "Диапазона".