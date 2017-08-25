﻿ Аким рассказал, как поймал нефтяника на джипе с поддельными номерами

Аким рассказал, как поймал нефтяника на джипе с поддельными номерами

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Аким рассказал, как поймал нефтяника на джипе с поддельными номерами

Аким Алматы Бауыржан Байбек рассказал, как поймал работника нефтяной компании на внедорожнике с поддельными номерами, передает Sputnik Казахстан.

Аким Алматы Бауыржан Байбек в ходе своего выступления на августовском совещании работников образования Алматы рассказал, как важно соблюдать нулевую терпимость к правонарушениям. По его словам, если раньше люди парковались «как попало», то сегодня они уже начинают задумываться, ставить ли машину на пешеходный тротуар.

«Я иногда вечером выхожу, вижу: джип стоит прямо нагло на тротуаре. Поручаю полиции. Приезжают и выясняем – владелец джипа работает в нефтяной компании, номера поддельные, то есть нормальный человек, законопослушный, никогда не будет делать так, чтобы ущемлять интересы других. Это же неправильно», - сказал аким.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя ферзя
ферзя
Конечно правовая сознательность у нас должна быть.  неравнодушие людей тоже. Но со слов акима звучит смешно. А то мы не понимаем что он просто ткнул пальцем и исполнители разобрались. Тут пожалуй выше наш Сапарбаев со своими вылазками на рынок. Вот молодой аким бы рассказал как он проявил правовую сознательность будучи студентом, тут бы похлопал. А следить за порядком в вверенном городе  его непосредственная обязанность, и было бы позорно если б прошел мимо бардака.  
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25.08.2017, 18:38
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