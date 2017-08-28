﻿ В Актюбинской области сменился прокурор

Так, прокурором Актюбинской области назначен Марат Жолмагамбетович Кайбжанов, являющийся уроженцем Костанайской области. Занимал руководящие должности - заместителя прокурора Костаная, прокурора Костанайского и Мендыкаринского районов, Лисаковска, начальника управления Департамента Генпрокуратуры, заместителя начальника и начальника Департамента Генпрокуратуры РК. С 2012 года занимал должность прокурора Костанайской области.

С 2012 года должность прокурора Актюбинской области занимал Абдиров Нургалым Мажитович. Сейчас он будет работать прокурором Южно-Казахстанской области.

Прокурором Восточно-Казахстанской области назначен Кусаин Абзалбекович Игембаев. Он является уроженцем Карагандинской области, родился в 1962 году. Занимал должности: старшего следователя прокуратуры Балхаша, старшего помощника Балхашского природоохранного прокурора, заместителя прокурора Балхаша, прокурора Жанааркинского, Бухар-Жырауского районов, Темиртау, первого заместителя прокурора Карагандинской области, заместителя, первого заместителя Главного военного прокурора.

Прокурором Карагандинской области назначен Марат Исламханович Сексембаев, который является уроженцем Аркалыка, родился в 1979 году. В разное время Марат Сексембаев занимал должности в органах прокуратуры, юстиции, финансовой полиции. В 2014-2016 годах работал в должности заместителя заведующего Отделом правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан. С 2016 года и до момента назначения занимал должность начальника Департамента по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры.

Прокурором Костанайской области назначен Тимур Каирбекович Сулейменов, который родился в 1975 году в городе Куйбышев Новосибирской области Российской Федерации. В различное время он занимал должности в органах прокуратуры Алматы: зампрокурора Ауэзовского района, прокурора Турксибского района, заместителя, первого заместителя прокурора города Алматы.С 2013 года занимал должность первого заместителя прокурора города Астаны.

Прокурором Южно-Казахстанской области назначен Нургалым Мажитович Абдиров. Он родился в 1967 году в Карагандинской области. В разное время занимал должности прокурора отдела, следователя прокуратуры, заместителя прокурора Темиртау, прокурора Шетского района Карагандинской области. Руководил Отделом, Управлением, а затем Департаментом Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. С 2012 года занимал должность прокурора Актюбинской области.

Прокурором Жамбылской области назначен Ибраһим Әлжанұлы Иманов, являющийся уроженцем Чимкентской области. Имеет большой опыт работы в органах прокуратуры, в т.ч. на руководящих должностях. Занимал должности прокурора Экибастузе, Качирского района Павлодарской области, заместителя прокуроров Павлодарской, Карагандинской и Южно-Казахстанской областей. С 2012 года занимал должность прокурора Южно-Казахстанской области.

Прокурором Атырауской области назначен Ернат Мухаметкалиевич Сыбанкулов, который родился в 1973 году в Алматинской области. Последовательно занимал должности помощника, старшего помощника прокурора Московского и Медеуского районов Алматы, заместителя прокуроров Турксибского, Медеуского районов, прокурора Енбекшиказахского, Алмалинского, Медеуского районов , заместителя прокурора Жамбылской области, первого заместителя прокурора Алматинской области. С 2012 года занимал должность прокурора Жамбылской области.