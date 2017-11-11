В Европейском парламенте Казахстану предложили наладить отношения с Россией и Китаем, сообщает ФАН.
В рамках проекта решения «о расширенном партнёрстве и сотрудничестве» между Европейским союзом и Казахстаном отмечается «геостратегическое значение» последнего, необходимость построения добрососедских отношений с Россией и Китаем, а также с иными иностранными партнёрами, в том числе с США.
В документе говорится об участии Казахстана в решении международных проблем, например, положительно оценивается его содействие проведению «переговоров по иранской ядерной сделке».
Ранее в ЕС заявили о необходимости «политического обновления» Молдавии, Грузии и Украины.
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