﻿ В пригороде Пекина мужчина с ножницами напал на прохожих

Неизвестный мужчина, вооруженный ножницами, напал на людей на станции в уезде Миюнь близ Пекина, ранив пять человек, передает РИА Новости.
«Инцидент произошел около 15.00 в воскресенье. После нападения мужчина попытался скрыться с места преступления на микроавтобусе, при этом он сбил девять человек, один из пострадавших скончался», - отмечает издание.
Причины преступления неизвестны. Злоумышленник, по данным полиции, задержан.
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