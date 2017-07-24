﻿ В пригороде Пекина мужчина с ножницами напал на прохожих

«Инцидент произошел около 15.00 в воскресенье. После нападения мужчина попытался скрыться с места преступления на микроавтобусе, при этом он сбил девять человек, один из пострадавших скончался», - отмечает издание.

Причины преступления неизвестны. Злоумышленник, по данным полиции, задержан.