﻿ Президент Монголии дал 49 суток владельцам оффшорных счетов для возврата денег на родину

Президент Монголии дал 49 суток владельцам оффшорных счетов для возврата денег на родину

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Президент Монголии дал 49 суток владельцам оффшорных счетов для возврата денег на родину

Халтмаагийн Баттулга обратился к госслужащим, и политикам. Президент призвал их вернуть деньги из оффшорных зон на родину в течение 49 суток, сообщает портал АRD.

Есть информация, что 49 граждан Монголии имеют оффшорные счета, среди них госслужащие, политики и связанные с ними стороны, подозреваемые в «отмывании» криминальных денег, государственной коррупции и мошеннических операциях.

Президент Монголии призвал их вернуть деньги с офшорных счетов на родину в течение 49 суток с 24 июля 2017 года и перевести деньги в центральный банк Монголии «МонголБанк». Если вышеупомянутые лица не откликнутся на этот призыв, речь может идти о раскрытии информации об их счетах и к привлечении к ответственности в соответствии с законодательством страны, пишет портал.

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Все комментарии (1):
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Legolas
Там всего 3 миллиона населения... как говорят китайцы, они должны друг друга в лицо знать...
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25.07.2017, 10:50
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